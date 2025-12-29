Servicetekniker till Maskincentrum i Örnsköldsvik
Annica Wiberg AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Annica Wiberg AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Härnösand
, Umeå
, Timrå
eller i hela Sverige
Hos oss kliver du in i ett stabilt företag med lokala rötter, korta beslutsvägar och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Du blir en del av ett team där man hjälper varandra och där vilja att lära är minst lika viktig som erfarenhet.
Du får en strukturerad introduktion och går bredvid erfarna tekniker med olika kompetenser. När du sedan tar egna uppdrag har du alltid stöd av kollegor och serviceledare på distans.
Om Maskincentrum
Maskincentrum grundades 1999 och är idag en etablerad aktör inom service, underhåll och reparation av framför allt CNC-styrda produktionsmaskiner. Vårt område sträcker sig från Gävle upp till Skellefteå med tekniker strategiskt placerade i Norrland.
Våra värdeord är viktiga för oss i det dagliga arbetet:
Omtanke - Respekt för kollegor, kunder och partners
Ärlighet - Tydlighet, öppenhet och att hålla vad vi lovar
Trygghet - Bra villkor, säker arbetsmiljö och långsiktiga relationer
Hos oss får du
Varierande arbetsuppgifter med både planerat och akut underhåll Stor frihet i vardagen - du utgår hemifrån och planerar dagen med serviceledare Trygg anställning med kollektivavtal (Teknikföretagen/IF Metall) Förmånsbil efter 6 månader (om du vill) Friskvårdsbidrag 3 000 kr/år Kompetenta kollegor, stöd från erfarna serviceledare och återkommande personalträffar Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service, underhåll och reparation av främst CNC- styrda maskiner hos våra kunder. Din vardag består till stor del av löpande och förebyggande underhåll för att hålla kundernas produktion stabil och driftsäker.
Du får en trygg och utvecklande arbetsplats i ett företag med ordning och reda, där du kan växa in i rollen och ta mer ansvar över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande underhåll hos avtalskunder
Felsöka och reparera CNC-styrda maskiner
Hantera akuta serviceärenden vid driftstopp hos avtalskunder
Vara tekniskt stöd och ansiktet utåt mot kund
Dokumentera utfört arbete och uppmärksamma merförsäljningsmöjligheter
Placering & arbetssätt
Du utgår hemifrån i Örnsköldsvik med omnejd
Uppdrag och planering får du via telefon från våra serviceledare
Resor och övernattning förekommer
Övertid vid behov och ersätts enligt kollektivavtal
Vi söker dig som
Är självgående och trivs med eget ansvar Har personligt driv och gillar att lösa kundernas problem Är socialt trygg, serviceinriktad och kan bedöma situationers olika värde Är ödmjuk, prestigelös och vill bygga långsiktiga kundrelationer Är strukturerad, men även kunna ställa om när planeringen ändras Meriterande
Vi ser gärna att du har något av följande:
Erfarenhet eller utbildning inom el, elektronik, hydraulik, pneumatik eller mekanik Tidigare erfarenhet som t.ex. CNC-operatör/programmerare, mekaniker, elektriker eller servicetekniker Praktisk vana av att skruva i maskiner eller fordon, yrkesmässigt eller privat
Grundläggande krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskaper i engelska, framför allt i skrift
Grundläggande datakunskaper
B-körkort
Ansökan
Rekryteringsprocessen hanteras av AW Rekrytering & HR. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Du söker tjänsten via länken i anslutning till annonsen. Urval sker löpande fram till den 11/1.
Har du frågor? Kontakta vår rekryteringskonsult Anders Sallnäs på anders@awrekrytering.se
070-282 98 07
Anställningen sker direkt av Maskincentrum AB.
Läs gärna mer om Maskincentrum i Örnsköldsvik
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annica Wiberg AB
(org.nr 559249-8678), http://www.awrekrytering.se Arbetsplats
AW Rekrytering & HR Kontakt
Anders Sallnäs anders@awrekrytering.se 070-282 98 07 Jobbnummer
9664973