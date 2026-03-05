Servicetekniker till Lely Center i Värmland
Eterni Sweden AB / Administratörsjobb / Åmål Visa alla administratörsjobb i Åmål
2026-03-05
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Åmål
, Säffle
, Grums
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige
Vill du jobba med framtidens lantbruk? Lely Center söker servicetekniker för arbete med robotar och automatiserade lösningar i lantbruket.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Lely Center expanderar i snabb takt och söker nu en ny tekniker till serviceteamet med utgångspunkt Åmål med omnejd. Som servicetekniker hos Lely Center arbetar du i nära samarbete med teamledaren och dina kollegor ute hos kund med tekniska och praktiska lösningar av maskiner, elektriska system samt installationer. I din roll arbetar du med automatiserad utrustning och robotar mot robotmjölkning, fodring, belysning och gödsling.
Med stor frihet under ansvar kan du tillsammans med teamledaren planera dina arbetsveckor och du utgår hemifrån. Efter introduktion och utbildning kommer du att ansvara för service och underhåll av kunders mjölkningsrobotar och övrig automatiserad utrustning för djurhållning och utfodring.
I arbetet ingår periodvis beredskapstjänstgöring för att hjälpa kunder att lösa akuta reparationer under kvällar/helger enligt rullande schema.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har ett genuint tekniskt intresse, är nyfiken och trivs med problemlösning. Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i kundrelationer. Vidare tror vi att du trivs i en roll där du får arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. Det är en fördel om du har en god social förmåga tillsammans med en medvetenhet kring hur kundernas verksamhet och vardag går hand i hand.
Krav för tjänsten:
Stort intresse för teknik och problemlösning
Flytande svenska i tal och skrift
Förstå engelska i tal och skrift
God fysik
Körkort B
Meriterande:
Grundläggande el-kunskaper
Tidigare erfarenhet från arbete som tekniker/installationstekniker
Erfarenheter från jord- och lantbrukssektorn
Goda datakunskaper
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som servicetekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Lely Center i Lidköping, där huvudkontoret ligger. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Amanda Olsson.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Plats: Värmland (Åmål med omnejd)
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid. Resor förekommer i tjänst samt periodvis beredskapstjänstgöring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
531 01 LIDKÖPING Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9780152