Servicetekniker till ledande företag inom brand- och räddningsfordon
2025-09-15
Vill du arbeta som servicetekniker för specialanpassade brand- och räddningsfordon ute på fält? Har du ett stort tekniskt intresse och är lösningsorienterad? Då kan detta vara rätt roll för dig! Vår kund, ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av brand- och räddningsfordon, söker nu en Servicetekniker till sitt team.
Om rollen
Som servicetekniker får du en varierad och viktig roll. Du kommer bland annat att arbeta med:
Aktiv kundvård.
Serviceuppdrag, både externt och internt.
Reparationsarbete, både externt och internt.
Nybyggnationsarbete, både externt och internt.
Placering är på företagets anläggning i Floby, men rollen innebär även en hel del resor.
Vi söker dig som antingen har erfarenhet från en liknande roll eller har goda kunskaper om brandbilar, elinstallationer och hydraulik genom annat arbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av service och reparation.
Kunskaper inom elinstallationer och hydraulik.
C-körkort (meriterande).
Engagemang, struktur och flexibilitet.
Du gillar tekniska lösningar, är nyfiken på att utveckla nya arbetssätt och vill bidra till en effektiv och professionell arbetsplats.
Vad erbjuder arbetsgivaren?
Hos vår kund möts du av en öppen och välkomnande företagskultur. Här får du arbeta i en utvecklande miljö där du tillsammans med kompetenta kollegor bidrar till att leverera branschledande produkter. Företaget är stolta över sina kundanpassade lösningar och framtidens ergonomiska, hållbara och säkra brand- och räddningsfordon.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg? Skicka ditt CV till info@trekronorrekrytering.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Din ansökan ska skickas via mejl.
