Servicetekniker till Industri-Teknik Bengt Fridh
Pawr AB / Elektrikerjobb / Malmö Visa alla elektrikerjobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Industri-Teknik Bengt Fridh AB, baserat i Arlöv, grundades 1969 och ingår i INIVI Group. Företaget är specialiserat på olika typer av förbränningsutrustningar för uppvärmning, torkning, destruktion, förvärmning med mera mot nordiska och internationella industrikunder. Företaget har konstruktionsavdelning och verkstäder för mekanisk, elektrisk styr- och reglerteknik samt keramisk tillverkning. Med en lång erfarenhet och starka relationer med både svenska och internationella kunder har de byggt en unik kompetens inom brännarteknik och säkerhetsprocesser. I dagsläget består bolaget av ca 20 medarbetare och står nu inför en spännande tillväxtresa. I stort sett all produktion sker i egna lokaler, allt från första idéskiss till provkörning innan leverans.Om tjänsten
Som servicetekniker hos Industri-Teknik Bengt Fridh AB blir du en viktig del av ett erfaret team där du arbetar med felsökning, service och installation inom industriella värme- och förbränningssystem. Servicen innefattar både gas och oljeinstallationer, monterade på förbränningsanläggningar, ångpannor, luftförvärmare och efterbrännkammare. Tjänsten kräver några års erfarenhet inom el, mekanik eller annan relevant bakgrund. Därtill är det viktigt att man har en förmåga att vara strukturera, prioritera och ta säkerhetsföreskrifter med stor noggrannhet. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att innebära:
• Utföra service, felsökning och underhåll av brännarsystem och relaterade komponenter, med fokus på både elektriska och mekaniska delar, samt oljeinstallationer, förbränningsanläggningar, ångpannor och luftförvärmare.
• Genomföra installations- och driftsättningsarbeten på anläggningar, inklusive kabeldragning, monteringsarbete och säkerhetsinställningar enligt noggranna rutiner.
• Planera och genomföra besök hos kunder, främst inom Sverige, men även internationella resor kan förekomma.
• Delta i jourverksamhet enligt roterande schema för att säkerställa snabb support för kunder med driftstopp.
- Dokumentera genomförda arbeten för fakturering- och kvalitetsuppföljning.
- Arbeta nära produktionsteamet och delta i utbildningar för att kontinuerligt bygga på din tekniska kompetens.
Om dig
För att passa i rollen ser vi främst att du har ett genuint tekniskt intresse, gärna toppat med en förståelse och nyfikenhet för elektronik och mekanik, samt ett driv av att bredda din kompetens inom dessa ämnen. Du har någon form av elektrikerbakgrund, gärna i kombination med installations- eller automationserfarenhet, samt är bekväm med mekaniskt arbete. Tidigare erfarenheter som servicetekniker, elektriker, eller liknande är meriterande.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av service- och underhållsarbete inom industrin, gärna inom el, mekanik eller automation.
• God förståelse för både mekaniska och elektriska system, och förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
• Gymnasienivå i svenska och engelska, då rollen kräver både teknisk dokumentation och kunddialog på båda språken.
• Körkort B, samt flexibilitet att resa och arbeta på olika orter i Sverige.
• En problemlösande och självständig inställning, med god förmåga att hantera både akuta och planerade serviceärenden.
Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är social, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i en roll där du ständigt lär dig nya saker och vill utveckla din tekniska kompetens. Ett genuint teknikintresse, nyfikenhet och en förmåga att hantera pressade situationer är avgörande.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö. Resor i tjänsten förekommer
Omfattning: Heltid
Resor förekommer med 50-80 resdagar per år.
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
eller Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Sökord: Servicetekniker, Industrielektriker, El och mekanik, Processvärme, Installation, Felsökning, Underhåll, Industribrännare, Automation, Elektriker, Resande tekniker, Industri-Teknik Bengt Fridh, Arlöv, Malmö, Lund, Trelleborg, Lomma, Landskrona. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9676863