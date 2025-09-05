Servicetekniker till idrottsdriften i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nacka Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nacka
2025-09-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid i Nacka
Är du en serviceinriktad person som trivs med ett varierande och självständigt arbete? Är du dessutom lösningsorienterad och gillar att skapa goda och förtroendefulla relationer? Sök då tjänsten som servicetekniker redan idag och bli en del av vårt team!
Ditt uppdrag
Som servicetekniker på idrottsdriften i Nacka kommun kommer du att ha ett brett arbetsområde inom bostäder, fastigheter och lokaler.
Du arbetar utifrån ett serviceuppdrag åt andra enheter inom kommunen. Det kan innebära allt från mer tekniska uppdrag som att installera elektroniska lås till tyngre arbetsuppgifter som lyft och flytt av exempelvis inventarier. Din roll är alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare där de flesta operativa insatser sker på egen hand. Du kommer alltid att dokumentera dina insatser i kommunens system och i samråd med uppdragsgivaren planera din arbetsdag. Arbetet kommer företrädesvis ske i kunders hem eller i pågående verksamhet varför flexibilitet och lösningsfokus för kundens bästa genomsyrar hela din arbetsdag. Du utgår från vårt kontor vid Nacka sportcentrum, Griffelvägen 11 och arbetstiderna är 07:00-16:00 måndag till fredag.
Du blir anställd hos idrottsdriftsenheten som ansvarar för underhåll och daglig drift av kommunens många idrottsplatser. Läs mer om verksamheten https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/idrottsdriften/om-idrottsdriften/.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten bör du ha:
- Några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Erfarenhet av låssmedsarbete eller liknande ses som starkt meriterande
Är det här du?
Du som söker har erfarenhet av teknik och service i ett brett spektrum vilket gör dig trygg och självgående i din yrkesroll. Rollen som servicetekniker är bred med fokus på teknisk service utifrån olika uppdrag av både längre och kortare omfattning. Vissa uppdrag behöver utföras under tidspress, vilket ställer krav på stresstålighet. För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du har en god känsla för service och trivs i kontakten med andra. Din kommunikationsförmåga gör att du skapar förståelse, förtroende och goda relationer till både kunder och uppdragsgivare. Som person är du ansvarstagande och har förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete. Vidare tycker du om problemlösning och släpper inte en uppgift förrän uppföljningen visar att kund och uppdragsgivare är nöjda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett socialt och rörligt arbete med stor variation gällande arbetsuppgifter, i en kommun med goda utvecklingsmöjligheter. Du ges stor frihet under ansvar och får själv utforma dina arbetsdagar utifrån uppdragets art. Vi är måna om vår personals hälsa och erbjuder både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Vi har även ett eget mindre gym i anslutning till våra lokaler i centrala Nacka.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag från Polisens belastningsregister
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs i samband med anställning, välj utdraget skola/förskola, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Larsson, verksamhetschef på anders.larsson@nacka.se
.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontakta Ebba Sjöqvist, rekryteringsspecialist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller på 070 431 96 58.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före
ansökningstidens utgång.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid Kontakt
Ebba Sjöqvist 0704319658 Jobbnummer
9495797