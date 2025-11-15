Servicetekniker till Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB
2025-11-15
Är du en problemlösare som gillar att arbeta praktiskt och har ett intresse för industriell teknik? Vill du vara en del av arbetet med att utveckla, reparera och förbättra pannor, ugnar och tillhörande utrustning för några av Sveriges ledande industrier? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag då vi jobbar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Höganäskoncernen är en ledande leverantör på den nordiska marknaden för eldfasta material och har dessutom en global närvaro inom utvalda applikationsområden. Deras kunder finns främst inom energi-, pappers-, stål- och gruvindustrin. Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB är specialister på ugnstekniska och mekaniska tjänster samt lösningar för stoftavskiljning, där du i denna roll kommer kunna bidra till att säkerställa driftsäkra och effektiva anläggningar. Tjänsten inkluderar varierande arbetsuppgifter där resor ingår som en naturlig del. Hos Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB arbetar du nära deras kunder och bidrar med din kompetens direkt på plats i deras anläggningar.
Du blir en del av ett team som tillsammans har som målsättning att skapa långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar för deras kunder.
Du erbjuds
• Utbildning och introduktion för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt
• Flexibelt och varierat arbete med mycket frihet under ansvar
• En trygg anställning och goda förmåner enligt gällande kollektivavtal
Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB arbetar du med deras kunders industriella utrustningar - framför allt pannor och ugnar med tillhörande system. Arbetet innefattar reparationer, nyinstallationer och service med fokus på felsökning, reservdelsbyten, svetsreparationer och tekniska förbättringar.
Utöver detta kommer du även att arbeta med:
• Installation, service och underhåll av teknisk och roterande utrustning.
• Felsöka och åtgärda komplexa tekniska problem hos kunder.
• Dokumenthantering samt att läsa, förstå och tolka ritningar och underlag för montage
• Skriva tekniska rapporter på utfört uppdrag
VI SÖKER DIG SOM
• Teknisk eller industriteknisk utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig, gärna inom mekanik
• B-körkort.
• Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du har
• Kunskaper om svetsning och mekanisk bearbetning
• Truckkort och traverskort
• Om du har jobbat med tekniskt underhåll
• Kunskap om industriell elektrisk utrustning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Ordningsam
• Målmedveten
• Självgående
