Servicetekniker till helautomatiserade lager i södra Sverige
2026-04-21
Bli en del av vårt erfarna och engagerade serviceteam där vi tillsammans löser problem, delar kunskap och gör skillnad i varje logistiklösning.
Har du ett stort tekniskt intresse och vill jobba med service och underhåll i högautomatiserade lager? Vi söker dig som älskar teknik, och som inte riktigt kan släppa saker när det inte fungerar precis som tänkt.
I det dagliga arbetet förväntas du analysera och lösa tekniskt komplexa problem. En viktig del av rollen är att identifiera grundorsaker till fel och bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt som förebygger framtida driftstörningar. Vi söker dig som vill bidra till att stärka och vidareutveckla teamet i regionen.
Du utgår från Helsingborg, med resor inom Skåne och Västra Götaland primärt, men ibland övriga delar av landet. Resor sker ibland över dagen och ibland med övernattningar. Arbetet erbjuder stor variation med olika uppdrag och arbetsplatser. Som servicetekniker arbetar du både ensam och i team med andra tekniker med högteknisk kompetens och har tillgång till servicebil.
Arbetet sker primärt måndag-fredag på ordinarie arbetestider, men arbete kväll och helg kan förekomma ibland.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande samt reaktivt underhåll av automation och annan teknisk utrustning.
Identifiera nya avvikelser och följa upp gamla på ett metodiskt och dokumenterande arbetssätt.
Introducera användare i förebyggande tillsyn och god förvaltning av teknisk och mekanisk utrustning.
Utföra enklare underhåll och felavhjälpning av IT-utrustning.
Vara kontakt mot leverantörer av automation och tillhörande mekanisk eller teknisk utrustning, nationella och internationella.
Som person är du prestigelös, serviceinriktad och uppskattar en roll där du bidrar till att skapa goda förutsättningar både för organisationen som helhet och för dina kollegor. I rollen som servicetekniker har du många kontaktytor, och vi söker därför dig som har en stark kommunikativ förmåga. Du trivs med att både arbeta självständigt och samarbeta i team.
Krav för rollen:
Kunskap och intresse för teknik och skruvande, denna behöver inte vara officiellt dokumenterad, men behöver genuint vara en del av hur du är som person.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Grundläggande kunskaper i Engelska, både i tal och skrift.
Körkort B
Grundläggande förståelse för El och Elsäkerhet.
Erfarenhet som Servicetekniker inom lagerautomation, men även annan form av automatiserad produktion eller motsvarande är meriterande, men inte ett krav.
Om Insitepart
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har en tydlig specialisering och fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och e-handel. Våra uppdragsgivare är både varuägare och logistikföretag. Vi är vana att arbeta med välkända varumärken som ställer höga krav på vår leverans. Partnerskapet med våra kunder innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa mätbara förbättringar. Samarbetet präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenheten att nå uppsatta mål. Vår specialisering och vårt tydliga fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar och stödtjänster inom logistik har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder i en mängd olika branscher.
Redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt serviceteam?
Tjänsten inleds med provanställning. Arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten inleds med provanställning. Arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
