Servicetekniker till Halton - Arbeta med ventilationslösningar i toppklass!
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en tekniskt kunnig och serviceinriktad person som vill arbeta med ventilationslösningar i toppklass? Halton, ett växande familjeägt företag, söker nu en servicetekniker för att stärka sitt team. Här får du möjligheten att arbeta med prestigefyllda kunder och bidra till att skapa välbefinnande i krävande inomhusmiljöer. Halton erbjuder en gedigen onboarding och goda utvecklingsmöjligheter för den med rätt driv!
OM TJÄNSTEN
Halton är ett växande familjeägt företag som möjliggör välbefinnande i krävande inomhusmiljöer inom olika branscher och industrier - bland annat inom livsmedelsservice, hälso- och sjukvård, offentliga utrymmen, marin och offshore. Just nu söker de en Servicetekniker som kommer arbeta främst med Ventilationslösningar för restaurang och kök hos deras prestigefyllda kunder runt om i landet som är en rad brasserier och restaurangkedjor.
Du erbjuds
• En gedigen onboardning och upplärningsperiod där du både internt och externt får ta del av flertalet utbildningar som gör dig behörig för att kunna arbeta självständigt ute hos Haltons kunder
• En utvecklande roll på ett stort men familjärt företag med goda utvecklingsmöjligheter för den med rätt driv
• Du erbjuds frihet att planera och optimera din arbetstid på ett effektivt sätt - vilket ger dig möjligheten att skapa en bra balans mellan arbete och fritid
• En dedikerad konsultchef som följer och stöttar din resa hos Halton
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som Service Tekniker kommer du utföra kontinuerliga servicebesök hos Haltons kunder vilket inkluderar arbetsuppgifter såsom underhåll, installation och reparation av deras ventilationssystem. Arbetet innebär att säkerställa att produkterna fungerar optimalt och uppfyller de höga krav på inomhusklimat som deras kunder förväntar sig.
Du kommer att ha en central roll i kundkommunikationen genom att identifiera och hantera olika utmaningar samt erbjuda lösningar på ett pedagogiskt och serviceinriktat sätt. Genom ditt arbete blir du Haltons ansikte utåt och en nyckelperson i att säkerställa hög kundnöjdhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieexamen - gärna inom teknik eller likvärdig industri
• Besitter ett starkt tekniskt intresse
• Förmåga att kommunicera tydligt med kunder och förklara tekniska problem på ett pedagogiskt och lösningsorienterat sätt
• Kunna tala och skriva flytande på svenska och engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetserfarenhet som Tekniker t.ex. underhållstekniker, Installationstekniker, Fälttekniker eller supporttekniker
• Med tanke på att engagemang är viktigt för rollen så är det starkt meriterande att bifoga ett Personligt Brev med en motivation kring varför just du är rätt person för tjänsten
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Driven
Lösningsorienterad
Service-minded
Självgående
Vår rekryteringsprocess
