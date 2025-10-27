Servicetekniker till globalt bolag inom fordonsindustrin
2025-10-27
Som servicetekniker kommer du att arbeta i ett tekniskt team som ansvarar för test- och mätutrustning hos ett globalt bolag inom fordonsindustrin. Verksamheten omfattar testning av motorer, transmissioner och drivlinor, samt kalibrering och service av avancerad testutrustning.
I rollen ansvarar du för både förebyggande och avhjälpande underhåll av mätutrustning i testceller. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara service och kalibrering av emissionsmätningsutrustning, men du kommer även att stötta installationer, felsökning och den dagliga driften i laboratoriet.
I din roll som servicetekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära:
• Utföra service och kalibrering av test- och mätutrustning
• Felsöka, åtgärda och rapportera tekniska problem
• Stötta installationer och ge råd kring korrekt användning av utrustningen
• Hantera reservdelar och gaser
• Delta i planeringsmöten för underhåll och testverksamhet
• Bidra till utveckling och förbättring av rutiner och arbetssätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Adecco med start omgående. Arbetstiderna är förlagda till dagtid kl. 07:30-16:12, med möjlighet till flextid.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt, noggrant och problemlösande. Du är engagerad, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta med andra.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Kunskap om förbränningsmotorer och fordon
• Erfarenhet av mekaniskt och elektriskt verkstadsarbete
• Erfarenhet av service, underhåll och mätutrustning
• Förståelse för elektriska, mekaniska, pneumatiska eller mätsystemKvalifikationer
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av service- och underhållsarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från testlabb eller verkstadsarbete inom fordonsindustrin
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista ansökningsdag är 5/11. Vi utvärderar sökande löpande och positionen kan därmed fyllas innan ansökningstiden löper ut.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare Enna Dedagic via enna.dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
