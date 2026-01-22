Servicetekniker till Europress!
2026-01-22
Vill du ha ett självständigt arbete där du planerar rutter, utför service på komprimatorer och tillhandahåller service i toppklass ute hos kunder? Hos Europress ges du alla förutsättningar för att göra detta genom gedigen introduktion och kontinuerlig kontakt med Backoffice och övriga fältservicetekniker.
Frihet under eget ansvar är något som vår Europress värdesätter, gör du också det?
Vi söker nu dig i Stockholmsområdet som kommer att resa runt i Stockholm med omnejd.
Information om tjänsten
Europress befinner sig nu i en expansiv fas och behöver därför utöka sin personalstyrka. Tjänsten kommer starta med två veckors utbildning på huvudkontoret i Stockholm där du får lära dig alla grunder i arbetet, träffa kollegor och lära dig system och rutiner. Därefter tilldelas du en servicebil och börjar utföra arbetet ute på fält, givetvis har du Backoffice och kollegor till stöd över telefon efter grundutbildningen. I denna kommer du att arbeta som resande servicetekniker runtom i Stockholm.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vårt önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.sePubliceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som fältservicetekniker innebär arbeten med mekanik och hydraulik, att utföra reparationer, service och installationer av utrustning ute hos kund. Produkten som du arbetar med är till mesta del komprimatorer som står ute hos vår kunds kunder.Du kommer ha tillgång till en egen fullt utrustad servicebil, telefon och dator. Arbetsdagen påbörjas och avslutas vid hemmet och du har stor frihet under ansvar.
Vi söker dig som:
Har någon typ av verkstadsutbildning, antingen inom svets eller mot fordon, alternativt att du är en händig person på fritiden som ofta mekar och ser dig själv som kreativ och uppfinningsrik. Om du har erfarenhet av svagström eller styrsystem är det meriterande, men det är inte ett krav. Då arbetet innefattar en del tunga lyft ser vi att du trivs med sådana uppgifter.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Europress. Du trivs att arbeta självständigt, är kreativ och trivs att ha kontakt med kunder.
START: Omgående enligt ök
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
START: Omgående enligt ök

OMFATTNING: Heltid

STAD: Stockholm

URVAL: Sker löpande

KONTAKT: Oskar Norberg

Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Europress Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se Jobbnummer
9698167