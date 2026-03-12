Servicetekniker till Ekmans Maskin i Skara
Ekmans Maskin AB, ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden, har stor efterfrågan på servicetjänster och behöver ännu en servicetekniker till Skara, Vara med omnejd. Ekmans Maskin AB har lång erfarenhet i truckbranschen och säljer årligen hundratals begagnade och nya truckar. En viktig del är service och reparationer till våra kunder där vi arbetar med alla truckfabrikat och modeller.
Nu söker vi dig som har några års erfarenhet från liknande arbete tex bil, lastbil, lantbruk, entreprenad eller liknande och vill arbeta med service och underhåll av alla typer av truckar. I rollen som servicetekniker behöver du vara självgående o ha kunskaper om el, hydraulik och mekanik. Jobbet är varierande och service samt reparationer utförs i stort sett alltid hos kund. Du utgår från hemmet med arbetstid 07.00-16.00.
Din profil / Vi söker Dig som
* Har erfarenhet från liknande arbete
* Kunskaper inom områden som mekaniker, elektronik, hydraulik
* B-körkort manuell
* Datorvana
* Goda kunskaper i svenska
Klarar av att arbeta både i team och självständigt
Du är en problemlösare som tycker om att ha ordning och reda. Eftersom vi är en serviceorganisation med många interna och externa kontakter krävs god social förmåga. Du är självständig och ansvarstagande vad gäller att planera din dag och driva dina arbetsuppgifter framåt på egen hand.
Vårt erbjudande
* Ekmans Maskin AB erbjuder en trivsam och familjär stämning, kompetenta kollegor och tryggheten i att arbeta i en stabil och global koncern.
* Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
* Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
* Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
* Friskvårdsbidrag för att främja hälsa och välbefinnande.
Ekmans Maskin AB
Ekmans Maskin AB säljer, hyr ut och servar truckar. De flesta truckarna är begagnade och renoverade, i alla storlekar och modeller. Företaget har idag 32 anställda och är ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB.
Mer information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi har valt att göra den här rekryteringen själva och undanber oss kontakt med rekryteringssajter. Intervjuer hålls löpande.
Frågor om tjänsten och ansökan
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Servicechef Calle Wildh, tel 070-357 21 22.
Din ansökan vill vi ha omgående till: ansokan@ekmansmaskin.se
Din ansökan vill vi ha omgående till: ansokan@ekmansmaskin.se
