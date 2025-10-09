Servicetekniker Till Dörrsystem Sökes Till Assa Abloy I Södertälje
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där du får ta stort eget ansvar och samtidigt skapa värde för kunder i olika branscher? ASSA ABLOY söker nu en servicetekniker till sitt team.
I den här rollen blir du en viktig del av serviceverksamhet - du ansvarar för underhåll, felsökning och reparationer av automatiska entrésystem hos kunder. Ditt arbete sker ute hos kund, och du utgår från hemmet med servicebil.
Arbetsområde: Södertälje, Trosa, Gnesta med närområde.
Viktigt: För att vara aktuell för rollen behöver du bo inom Södertälje kommun eller i närheten (t.ex. Trosa eller Gnesta) -max ca 30 minuter med bil - eftersom du utgår hemifrån med servicebil.
Som servicetekniker är du vårt ansikte utåt och arbetar nära kunder. Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Planera och genomföra serviceuppdrag självständigt
• Felsöka, reparera och underhålla automatiska dörrsystem
• Föreslå förbättringar, uppgraderingar och tilläggstjänster
• Ge prisuppgifter till kund enligt prislista eller i samråd med serviceledare
• Dokumentera arbetet digitalt och återkoppla till kund
• Se till att servicebil, verktyg och utrustning alltid är i gott skick
• Följa säkerhetsrutiner och bidra till ett tryggt arbetsklimat
Du kommer att samarbeta med kollegor inom både service, sälj och teknisk support - tillsammans säkerställer vi hög kvalitet och nöjda kunder!
Vår kund ASSA ABLOY erbjuder ett fritt och självständigt arbete med stort ansvar, där serviceteknikern får möjlighet att påverka sin vardag och utvecklas i sin yrkesroll. Rollen inkluderar tjänstebil enligt gällande policy samt attraktiva förmåner som friskvårdsbidrag, bonussystem och arbetstidsförkortning. ASSA ABLOY är anslutet till kollektivavtal och erbjuder trygga anställningsvillkor med fokus på långsiktighet och stabilitet. Genom interna utbildningar ges goda möjligheter till löpande kompetensutveckling, och den nya medarbetaren blir en del av ett engagerat team med hög teknisk expertis.
Arbetstiderna är i regel måndag till fredag, kl. 07.00-16.00, men kan variera beroende på uppdrag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, gillar att lösa problem och trivs med kundkontakt. Du är strukturerad, självgående och trivs med att arbeta praktiskt.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom teknik/mekanik eller motsvarande erfarenhet
• Kunskap i mekanik och svagström - erfarenhet av felsökning är meriterande
• Vana att arbeta med digitala verktyg (t.ex. MS Office)
• Meriterande om du kan planeringsverktyg som FMP360
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
Urval sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till en spännande roll hos ASSA ABLOY - en global aktör där innovation möter säkerhet och service!
OM FÖRETAGET
ASSA ABLOY
Varje dag hjälper de miljarder människor att med lätthet röra sig genom en säkrare, öppnare värld. Om du någon gång har gått igenom en automatisk dörr, bott på hotell eller gått igenom passkontrollen har du förmodligen använt någon av deras produkter eller tjänster. Från tillförlitlig hemsäkerhet till banbrytande biometrisk teknik för företag, myndigheter, flygplatser, sjukhus, skolor med mera berör de varje del av varje dag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Edyta Holm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9549804