Servicetekniker Till Disab Vacuum Technology I Södertälje
AS&B Executive AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Södertälje
2025-12-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Södertälje
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Håbo
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om DISAB Vacuum Technology
DISAB är en internationellt ledande aktör inom industriella vakuumsystem och har sedan 1976 utvecklat innovativa lösningar som hjälper kunder över hela världen att hantera löst material på ett effektivt och hållbart sätt. DISAB präglas av entreprenörsanda, teknisk expertis och kundnära kultur. Med en nyinrättad och modern verkstad i Almnäs utanför Södertälje men med kunder globalt, erbjuder de service, försäljning och uthyrning av sina egenutvecklade produkter som är anpassade efter varje kunds behov.
Din roll
Som servicetekniker arbetar du med underhåll och felsökning av kundernas maskiner som kräver både teknisk kompetens och noggrannhet. Servicen är både proaktiv och av mer akut karaktär och kan bestå i att lösa såväl små som stora problem.
Du utgår från DISAB:s verkstad i Almnäs men kan även vara ute på plats hos kund vid behov. Du rapporterar till verkstadschefen och blir en viktig kugge i DISAB:s serviceorganisation som har ett tydligt utvecklingsfokus.
Vi söker dig som är nyfiken, ambitiös och med en positiv framtoning. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en flexibel verkstadsmiljö. För att passa för rollen tror vi att du:
Har flerårig erfarenhet som servicetekniker, mekaniker eller liknande, med vana av att arbeta med stora maskiner, gärna lastbilar.
Har goda kunskaper inom mekanik och hydraulik. El-kunskaper är meriterande.
Är självgående, ansvarstagande och gillar problemlösning.
Har B-körkort, C-kort är starkt meriterande.
Talar och skriver mycket god svenska.
Erbjudande
Hos DISAB får du möjlighet att arbeta i en entreprenöriell och internationell verksamhet där ditt arbete gör skillnad. De erbjuder en arbetsplats med tydligt fokus på att utveckla serviceverksamheten och där din goda samarbets- och arbetsvilja premieras.
För vidare samtal kring tjänsten ber vi dig kontakta vår konsult på AS&B Executive, Gustaf Moberg 076-890 99 54, eller via mejl till gustaf.moberg@asb-executive.se
Din ansökan vill vi ha senast den 11/1 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
