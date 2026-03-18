Servicetekniker till Bilbolaget - där mekanik, teknik och kundservice möts!
Har du ett genuint intresse för teknik och viljan att leverera bästa möjliga service? Vi på Bilbolaget i Kalix söker nu en engagerad och driven Personlig Servicetekniker som vill bli en del av vårt starka verkstadsteam. Bilbolaget investerar för framtiden och har under 2026 påbörjat renoveringen mot en ny toppmodern verkstad i Kalix. Här får du arbeta med några av marknadens mest populära bilmärken i en verkstad utrustad med den senaste tekniken.
Om rollen:
I din roll som Personlig Servicetekniker blir du en nyckelspelare i serviceprocessen och en viktig del av vårt verkstadsteam. För att lyckas hos oss får du specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och inte minst stöd från kompetenta och omtänksamma kollegor. I tjänsten kommer du ansvarar för felsökning, diagnos, reparation och kvalitetskontroll av olika typer av fordon - främst personbilar men kan även förekomma lätta lastbilar och husbilar. Med din kompetens kommer du spela en avgörande roll i att skapa trygga och nöjda kunder som gärna återkommer till Bilbolaget framåt.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
Utföra noggrann felsökning och diagnostik på fordon.
Utföra service- och reparationsarbete enligt arbetsorder.
Kontroll och godkännande av arbetsordrar innan fakturering.
Efterkontroller och provkörningar för att säkerställa kvalitet.
Att hålla arbetsplatsen organiserad och bidra till ordning i gemensamma utrymmen.
Bygga långsiktiga kundrelationer genom ett serviceinriktat och positivt bemötande mot kunder.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag 7:00-16:00.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du:
Har en relevant fordonsteknisk utbildning och eller motsvarande erfarenhet.
Har ett intresse för fordonsteknik och service.
Är noggrann, strukturerad och har lätt för att ta till dig nya instruktioner.
Trivs med att arbeta självständig men lika bra i samarbete med kollegor och har alltid god kommunikation.
Har goda administrativa färdigheter samt god datorvana.
Har B-körkort.
Bilbolaget söker dig som har en positiv inställning, lösningsorienterat arbetssätt, är van att arbeta under tidspress och ser varje utmaning som en naturlig del av din karriärutveckling. Du är en social lagspelare och har stor förståelse för vikten av ett serviceinriktat bemötande gentemot beställande kunder.
Varför Bilbolaget?
Hos oss är olikheter en styrka. Vi välkomnar mångfald och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning. Medarbetarnas engagemang är grunden till vår framgång och hos oss på Bilbolaget får du mer än bara ett jobb - du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och växa tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i en arbetsmiljö där trivsel, laganda och kvalitet står i fokus.
Bilbolaget är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnade bilar, med 15 anläggningar runt om i norra Sverige. Vi är en del av AB Persson Invest - en familjeägd koncern med anor från 1932 och en stark framtidstro. Hos oss blir du en del av något långsiktigt och stabilt och vi delar framgången tillsammans - Genom koncernens vinstandelsstiftelse Årsringen får du ta del av goda resultat. Dessutom erbjuder vi möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan till ett förmånligt pris. Självklart ingår även tjänstepension, personalvårdsförmåner och förmånliga rabatter inom våra bolag.
Ansökningsförfarande
Bilbolaget samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten som Personlig Servicetekniker är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilbolaget i Kalix med sex månaders inledande provanställning. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Låter detta som din nästa karriärmöjlighet? Skicka in din ansökan och bli en del av Bilbolaget Kalix.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Bilbolaget Nord AB
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Ford och Dacia personbilar samt Renault och Ford transportbilar. Vi säljer ca 10 000 nya och begagnade bilar i Norrland/år. Vi finns på 14 orter i norra Sverige från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Vi har fullserviceverkstäder, välsorterade reservdelsbutiker samt både Tanka och Tvätta. Bilbolaget tar hand om allt som har med ditt bilägande att göra. Allt för ett smidigt bilägande - där våra värdeord är omtanke, tillgänglighet, kompetens.
Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Stabsvägen 11 (visa karta
)
952 51 KALIX
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord AB
Rekryteringsansvarig
Maria Berggren maria.berggren@norraresurs.se 0703366730
