Servicetekniker Till Assa Abloy - Upplands Väsby/sollentuna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Upplands Väsby Visa alla installationselektrikerjobb i Upplands Väsby
2026-02-06
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett fritt och varierat arbete där du tar stort eget ansvar och samtidigt skapar värde för kunder inom flera olika branscher?
ASSA ABLOY söker nu en servicetekniker för arbete i området Upplands Väsby, Sollentuna.
I rollen blir du en viktig del av serviceorganisationen. Du ansvarar för felsökning, reparation och förebyggande underhåll av automatiska entrésystem ute hos kund. Du utgår hemifrån med servicebil och planerar din arbetsdag självständigt. Du samarbetar med kollegor inom service, sälj och teknisk support - tillsammans ser ni till att kunden får hög kvalitet och en smidig upplevelse.
Arbetsområde: Upplands Väsby, Sollentuna och närområde. Viktigt: För rollen behöver du bo i eller mycket nära Upplands Väsby eller Sollentuna (ca 30 min restid inom serviceområdet) eftersom du utgår hemifrån med servicebil.
Som servicetekniker är du ASSA ABLOYs ansikte utåt och arbetar nära kund. Du kommer bland annat att:
• Utföra serviceuppdrag självständigt
• Felsöka och reparera automatiska dörrar och entrésystem
• Föreslå förbättringar, uppgraderingar och tilläggstjänster
• Lämna prisuppgifter enligt prislista eller i dialog med serviceledare
• Dokumentera arbetet digitalt och återkoppla till kund
• Säkerställa att servicebil, verktyg och utrustning är i gott skick
• Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
ASSA ABLOY erbjuder ett fritt och självständigt arbete med stora möjligheter att påverka din vardag. Här får du:
• Tjänstebil enligt policy
• Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag, bonussystem och arbetstidsförkortning
• Interna utbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling
• Ett engagerat team med hög teknisk expertis
Arbetstid: måndag-fredag, ca 07.00-16.00 (vissa variationer kan förekomma).
DETTA SÖKER VI
• Har gymnasieutbildning inom teknik/mekanik eller motsvarande erfarenhet
• Har kunskap inom mekanik och svagström (felsökning är meriterande)
• Är van vid digitala verktyg (t.ex. MS Office)
• Har B-körkort
• Kan svenska i tal och skrift och grundläggande engelska
• Meriterande: erfarenhet av planeringsverktyg, t.ex. FMP360
• Du är en problemlösare som trivs med kundkontakt, ansvar och praktiskt arbete.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lodjursgatan 10 (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Edyta Holm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9729238