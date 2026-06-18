Servicetekniker till AD MediCal AB i Stockholm
Jobandtalent Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vill du jobba med teknik som faktiskt gör skillnad på riktigt?
Hos AD MediCal är du inte bara en tekniker i mängden. Du är en nyckelspelare i att säkerställa att sjukvård och industri fungerar som de ska. Och du gör det nära kund, i en roll där både din tekniska kompetens och ditt sätt att vara spelar roll.
Nu växer teamet och vi söker dig som vill in i en roll där du får utvecklas, ta ansvar och bli riktigt vass över tid.
OM ROLLEN Som servicetekniker arbetar du ute hos kund – där det händer.
Du ansvarar för installation, service och underhåll av medicinteknisk utrustning inom sterilisation och desinfektion. Det handlar om allt från felsökning till förebyggande arbete och kvalitetssäkring.
Kort sagt: du ser till att utrustningen fungerar som den ska – varje dag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av utrustning
Service, felsökning och reparation
Förebyggande underhåll och kvalitetssäkring
Kundkontakt och rådgivning på plats
Dokumentation av utfört arbete
Du utgår hemifrån och planerar mycket av din vardag själv. Rollen innebär resor, inklusive cirka 20–40 övernattningar per år.
OM DIG
Vi tror att du har en teknisk grund att stå på – men det som verkligen gör skillnad är din inställning.
Du gillar att lösa problem, träffa människor och ta ansvar för ditt arbete. Du behöver inte kunna allt från dag ett – men du behöver viljan att lära.
Vi tror att du har:
Någon form av teknisk bakgrund (el, mekanik, VVS eller liknande)
Erfarenhet av service, installation eller liknande arbete (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Och att du är:
Lösningsorienterad och nyfiken
Social och trygg i kunddialog
Självständig men gillar att vara en del av ett team
Strukturerad och ansvarstagande
OM FÖRETAGET
AD MediCal är specialister inom medicinteknisk utrustning kopplat till hygien, desinfektion och sterilisering – områden där det helt enkelt inte finns utrymme för fel.
Bolaget har sitt huvudkontor i Mölndal, med kontor även i Stockholm, och är en del av Indutrade. Här kombineras det lilla bolagets närhet och flexibilitet med tryggheten i en större koncern.
Kulturen? Jordnära, lösningsfokuserad och med ett genuint teknikintresse i botten.
OM JOB&TALENT
I den här rekryteringen samarbetar AD MediCal med oss på Job & Talent, en av Sveriges största kompetenspartners inom rekrytering och bemanning. Vi är en helhetsleverantör som erbjuder kvalitativa lösningar för såväl långsiktiga rekryteringar som flexibla bemanningsbehov.
Vårt erbjudande spänner över flera branscher – bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel – där vi matchar rätt kompetens med rätt företag. Med vår breda erfarenhet och vårt personliga engagemang skapar vi långsiktiga samarbeten och hjälper både företag och kandidater att växa.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Ansök genom att registrera dig nedan, bifoga CV och gärna personligt brev.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Elin Dahlström på elin.dahlstrom@jobandtalent.com
eller på 0709-846536.
Vi påbörjar urval löpande så vänta inte med din ansökan om det här är rollen för dig.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938841-2060593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9971221