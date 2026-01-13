Servicetekniker/svetsare till PMU Reparation & Smide i Ljungby
2026-01-13
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Visa alla jobb hos Pmu Reparation & Smide AB i Ljungby
Är du händig, serviceinriktad och gillar varierande arbetsuppgifter?
Hos oss på PMU Reparation & Smide AB får du jobba med kundanpassade projekt där ingen dag är den andra lik - allt från industriservice och reparationer till specialtillverkade smidesdetaljer.
Vi är en komplett partner till industrin med egen verkstad och kunnig personal som värdesätter kvalitet och kundnöjdhet.
Vad tjänster innefattar:
Service, reparationer och underhåll ute hos kund samt i egen verkstad
Utföra svetsning och mekaniskt arbete enligt ritning
Arbeta med kundanpassade tillverkningsuppdrag
Bidra till problemlösning och tekniskt stöd i projekt
Vara en del av ett engagerat team i en flexibel verkstadsmiljö
Start: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@pmuab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pmu Reparation & Smide AB
(org.nr 556916-5375), https://www.pmuab.se/
Hansatorpsvägen 6 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Körkort
