Servicetekniker/svetsare till PMU Reparation & Smide i Ljungby

Pmu Reparation & Smide AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby
2026-01-13


Är du händig, serviceinriktad och gillar varierande arbetsuppgifter?
Hos oss på PMU Reparation & Smide AB får du jobba med kundanpassade projekt där ingen dag är den andra lik - allt från industriservice och reparationer till specialtillverkade smidesdetaljer.
Vi är en komplett partner till industrin med egen verkstad och kunnig personal som värdesätter kvalitet och kundnöjdhet.

Vad tjänster innefattar:
Service, reparationer och underhåll ute hos kund samt i egen verkstad
Utföra svetsning och mekaniskt arbete enligt ritning
Arbeta med kundanpassade tillverkningsuppdrag
Bidra till problemlösning och tekniskt stöd i projekt
Vara en del av ett engagerat team i en flexibel verkstadsmiljö

Start: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@pmuab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pmu Reparation & Smide AB (org.nr 556916-5375), https://www.pmuab.se/
Hansatorpsvägen 6 (visa karta)
341 32  LJUNGBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9682427

