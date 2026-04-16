Servicetekniker Stockholm Mejeri, Arla Kallhäll
Servicetekniker - Arla Kallhäll
Brinner du för teknik, problemlösning och att se till att produktionen rullar på utan avbrott? Vill du arbeta i en högteknologisk och livsmedelssäker miljö där du verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rollen för dig.
I vår produktionsanläggning hanterar vi dagligen stora volymer livsmedel - och det är våra tekniker som ser till att maskinerna gör sitt jobb, varje timme, varje dag.
Nu söker vi dig som är praktiskt lagd, tekniskt kunnig och som vill bidra med både kunskap och engagemang för att säkerställa vår höga driftssäkerhet.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och delar gärna med dig av din erfarenhet till kollegor i teamet - och ser det som en självklarhet att leverera god intern kundservice i samarbetet med andra funktioner.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som servicetekniker arbetar du med att säkra en hög driftsäkerhet genom både förebyggande och korrigerande underhåll. Du arbetar strukturerat med analys, felsökning och tekniska förbättringar i nära samarbete med operatörer, tekniker och andra funktioner i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra service och reparationer på maskiner och produktionsutrustning
• Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska fel
• Delta i planering av servicestopp och bidra med teknisk expertis
• Läsa och tolka tekniska ritningar, el- och styrscheman
• Medverka vid installation, driftsättning och förbättringar av utrustning
• Genomföra riskbedömningar och följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner
• Bidra till utveckling av underhållsplaner och FU-strategier
• Delta i projekt som kravställare för underhåll och teknik
• Samarbeta med externa leverantörer vid t.ex. service och reparation
• Arbeta med ständiga förbättringar enligt Arla Performance System
För att lyckas i rollen
Du har en teknisk utbildning inom exempelvis el, automation eller mekanik - och minst 3 års erfarenhet av underhållsarbete i industrimiljö. Du är trygg i din tekniska kompetens och har goda kunskaper om felsökning, service och reparationer inom både mekanik och el. Erfarenhet av SAP, styr- och reglerteknik, programmering av styrsystem eller arbete inom livsmedelsproduktion är meriterande.
Du behöver också:
- Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
- Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna läsa och förstå tekniska instruktioner och dokumentation
- B-körkort
Vi tror att du:
• Har god problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Är van att arbeta både självständigt och i samarbete med andra
• Kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbetsklimat
• Har ett högt säkerhetsmedvetande och är noggrann i ditt arbete
• Tar ansvar och har förmåga att driva arbetsuppgifter i mål
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en viktig roll i en organisation där vi tillsammans tar ansvar för säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens värdesätts och utvecklas. Vi erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning, kompetensutbyte och ett arbete där du verkligen gör skillnad.
Arla är inte bara ett företag, vi är ett bondekooperativ där passion och samhörighet blomstrar. Med rötterna djupt förankrade på bondgårdar runt om i världen, omfamnar vi resan "från bondgården till tallriken" med en glöd som är svår att matcha.
Som marknadsledare är det vårt gemensamma mål och strävan efter excellens som definierar oss. Hos Arla tror vi på kraften i mångfald och växande ambitioner. Tillsammans skapar vi innovation, hållbarhet och en äkta känsla av gemenskap som sträcker sig bortom affärstransaktioner. Är du redo att vara en del av något större än bara ett företag? Då är Arla rätt plats för dig.
Utöver vår ambitiösa och omhändertagande kultur erbjuder Arla som arbetsgivare ett konkurrenskraftigt förmånspaket. Arla Foods har kollektivavtal och vi ser alltid till att erbjuda bra och konkurrenskraftiga arbetsförhållanden. Säkerhet och arbetsmiljö har högsta prioritet hos oss, varför vi bland annat tillämpar slumpmässiga drog- och alkoholtester.
Vill du bli en del av oss på Arla?
Ansök senast 2026-04-24, men gärna så snart som möjligt då urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta gärna:
Robin Tiikkaja, M&E Team Leader, 076-8552164
Jonas Strandlund, M&E Manager, 0733-171213
Vänligen observera att ansökningar via mejl inte beaktas.
Skicka din ansökan via Arla Career (Sökord Servicetekniker)
We have a purpose for Good
At Arla, we strive to unlock the highest potential in each other while working together to create a sustainable future of dairy. We call it Stronger People Stronger Planet and it is deeply anchored in our organisation and founded on our commitment to:
- Respecting human rights
- Increasing access to healthy dairy nutrition
- Inspiring good food habits
- Improving the environment for future generations Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Arla Foods AB
(org.nr 556579-4400)
Slammertorpsvägen 1
)
176 71 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholmsmejeriet Jobbnummer
9858768