Servicetekniker sökes till kund i Södra Stockholm
Aura Personal AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om tjänsten
Är du ute efter ett varierande och roligt jobb? Då kan arbetet som servicetekniker vara något
för dig! Rollen innefattar installation av utrustning såsom kommunikationsradio,
betalmaskiner, körlogg och trygghetskameror i såväl bussar som båtar. Arbetet är perfekt för
dig som vill ha ett varierade och praktiskt arbete tillsammans med andra härliga kollegor. Då
arbetsuppgifterna innefattar installation av teknisk utrustning ser vi gärna att du har erfarenhet
av elektronik och installation sedan tidigare. Det dagliga arbetet innefattar dessutom
regelbunden kontakt per telefon och mejl med såväl uppdragsgivare som kund. Du kommer
att bli en betydelsefull del av företaget eftersom ditt arbete är avgörande för att stockholmare
ska kunna ta sig fram kommunalt på ett säkert och smidigt sätt.
Tjänsten utgår från företagets verkstad som ligger i Länna (Huddinge). Men du kommer
tillsammans med en kollega att åka runt till olika delar av Stockholm för att demontera och
installera teknisk utrustning. Vår kund erbjuder ett varierande arbete där frihet under ansvar
och kvalitet är deras ledord. Företaget har en bra arbetsmiljö, kollektivavtal och för branschen konkurrenskraftiga
villkor.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har en vilja att utveckla dina praktiska kunskaper
inom området. Vi tror att du har en fordonsteknisk utbildning i grunden med inriktning på
El/IT. Om du har bussvana, antingen från lokaltrafiken eller några av deras operatörer är detta
meriterande. Du som person är en lagspelare som inte dras för att sträcka ut en hjälpande
hand. Du är även ordningsam och har en förmåga att arbeta självständigt mot uppsatta mål. I
och med att arbetet innefattar kundkontakt ser vi även att du har ett fokus på kundnöjdhet och
behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift. Det är ett plus om du har
körkort för buss, men det är inget krav. Däremot är B-körkort ett krav.
Vad vi erbjuder
Arbetet är på heltid och med start snarast möjligt. Intervjuer kommer ske löpande, vilket innebär att tjänsten
kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Passa därför på att skicka in din
ansökan redan idag! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se +46 76 589 00 07 Jobbnummer
9595248