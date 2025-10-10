Servicetekniker sökes till Gymnasieområde Lindholmen
2025-10-10
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Gymnasieområde Lindholmen omfattar Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Bräckegymnasiet, Ester Mosessonsgymnasiet och Center för språkintroduktion.
Vår serviceorganisation ansvarar för fastigheter, skolmåltider, lokalvård, inventarier och vaktmästeri.
Nu söker vi en servicetekniker med huvudsaklig placering på Lindholmens tekniska gymnasium, en högteknologisk skola med ca 1000 elever och 130 medarbetare. Här får du arbeta i en inspirerande miljö med nya lokaler och modern utrustning.
Som servicetekniker är du en nyckelperson i skolans dagliga verksamhet. Du ansvarar tillsammans med övriga servicetekniker och vaktmästare för att våra lokaler och inventarier är säkra och funktionella. Ditt arbete är avgörande för att skapa en god och trygg studiemiljö och arbetsmiljö för våra elever och medarbetare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Säkerställa att teknisk utrustning så som projektorer,
skrivare, kopiatorer fungerar.
Hantera passersystem och larm (ARX och RCO).
Vara anläggningsskötare för brandlarm.
Vara en del av skolans brandskyddsorganisation och aktivt driva och underhålla det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA )
Administrera serviceärenden och samordna externa aktörer och vår fastighetsägare Stadsfastighetsförvaltningen.
Utföra driftronder och arbeta med förebyggande åtgärder och mindre reparationer i fastigheterna.
Hantera post och paket samt intern distribution.
Logistikfrågor inklusive flytt av material/möbler, iordningställande av skolmiljöer etc.
Delat ansvar i att sophantering sköts korrekt, hantering och bortforsling av avfall och aktivt arbete med att optimera skolans återvinning.
Du jobbar nära ett team med ca 10 kollegor inom lokalvård och vaktmästeri samt en närvarande chef. Tillsammans skapar ni ett tryggt, lösningsorienterat och professionellt serviceflöde för skolans personal och elever.Kvalifikationer
De viktigaste egenskaperna för denna tjänst är ett stort intresse för lokalfrågor och teknik, en vilja att arbeta tillsammans med andra och visa omtanke om våra kunder. Du tycker om att reparera och underhålla allt som kan finnas i våra lokaler. För detta behöver du vara en naturlig problemlösare.
Vi söker dig som är både tekniskt kompetent och serviceinriktad med ett stort engagemang för att skapa en fungerande skolmiljö. Du har en hög grad av egen drivkraft, men är också en lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsservice,
teknik eller liknande (eller motsvarande erfarenhet).
Tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsrelaterade
frågor och AV-teknik.
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av lås- och larmsystem (ARX, RCO) samt
systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Mycket god datavana och att arbeta i olika system, då
tjänsten kräver en del administration.
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och
skrift.
Arbetet är omväxlande och praktiskt, vilket ställer krav
på god fysik och rörlighet. Du behöver kunna hantera
tunga lyft och varierande fysiska utmaningar som ingår i den dagliga servicen.
B-körkort
Vi tror att du har/är:
Lätt för att bygga förtroende hos både elever och
kollegor.
Lösningsorienterad, strukturerad och flexibel.
Stresstålig och uppskattar varierande arbetsdagar i ett
högt tempo.
Proaktiv och bidrar aktivt med idéer för att utveckla arbetssätt och rutiner.
Vad du får hos oss:
Bli en del av en modern och inspirerande skolmiljö
som kännetecknas av högteknologiska lösningar och avancerade installationer.
En omväxlande vardag där du får utrymme att
kombinera praktiskt arbete med teknisk
problemlösning och logiskt tänkande.
Kollegialt samarbete i ett team där din insats
uppskattas.
En arbetsgivare som arbetar aktivt med likabehandling,
trygghet och hållbarhet.
Vi vågar lova att du kommer känna dig behövd, varje dag!Övrig information
Tjänsten är placerad på Lindholmens tekniska gymnasium, men arbete förekommer vid övriga skolor som ingår i gymnasieområde Lindholmen.
Vill du vara med och bidra till att Göteborgs gymnasieskolor fungerar i vardagen?
Välkommen till Utbildningsförvaltningens nyaste skolhus!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Enligt avtal.
Servicechef
Servicechef
Johan Cullberg johan.cullberg@educ.goteborg.se 031-367 25 04
