Servicetekniker sökes till Bengtssons i Korsberga
Vill du arbeta med maskiner, teknik och service i ett växande företag med stark lokal förankring?
Nu söker vi en servicetekniker som vill bli en del av vårt team på Bengtssons i Korsberga.
Om Bengtssons
Bengtssons är ett etablerat företag i Korsberga med lång erfarenhet inom försäljning och service av maskiner för skog, trädgård och entreprenad. Vi arbetar med välkända varumärken och erbjuder våra kunder både maskiner, reservdelar och kvalificerad service.
Hos oss möts du av ett engagerat team, nära kundrelationer och en verksamhet där kvalitet, service och kunskap står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss arbetar du främst med service, felsökning och reparation av maskiner inom skog och trädgård. Arbetet är varierande och kan innebära både arbete i verkstaden och ute hos kund.Arbetsuppgifter
Huvudsaklig reparation och service av gräsklippare och skogsmaskiner
Service och reparation av fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar och andra handmaskiner
Fältservice av skogsmaskiner vid behov
Nymontage och leveransförberedelser av produkter såsom fyrhjulingar, traktorer och andra maskiner
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs i ett högt tempo och har en praktisk inställning till problemlösning.
Du är flexibel och kan tänka dig att arbeta längre pass under högsäsong. Du har ett stort engagemang i ditt arbete och vill alltid göra det lilla extra för kunden.Kvalifikationer
Relevant gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
B-körkort
Noggrann och strukturerad
Trivs med kundkontakt
Van att arbeta i ett högt tempo
Meriterande
BE-körkort
Erfarenhet av Husqvarnas produkter
Erfarenhet av fyrhjulingar
Svetskunskaper (gärna certifikat för heta arbeten)
Kunskap inom hydraulik och större maskiner inom skog/entreprenad
Truck- eller traverskort
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Gott kamratskap i ett växande företag
Möjligheter till utveckling och kompetensutbildning
Arbete i en spännande bransch med stark efterfrågan
Helg- och kvällsarbete kan förekomma under högsäsong.
Placering: Evedal 1, 574 76 KorsbergaSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Skicka personligt brev och CV till Verkstadsansvarig: ola.wahlstrom@bengtssons.com
Märk ansökan med "Servicetekniker"
Sista dag att ansöka är 30 april 2026
Tillträde: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Ola Wahlström på 0383-24 64 43, ola.wahlstrom@bengtssons.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ola.wahlstrom@bengtssons.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtssons Cykel & Service AB
(org.nr 556389-6934), https://bengtssons.com/
Evedal 1 (visa karta
)
574 76 KORSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadsansvarig
Ola Wahlström ola.wahlstrom@bengtssons.com 0383-24 64 43
9803832