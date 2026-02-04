Servicetekniker sökes - variera fält- och kontorsarbete!
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett starkt tekniskt intresse och vill arbeta med drift och underhåll av system i ett team där sammanhållning värderas högt? Vår kund söker en driven servicetekniker som vill bidra till samhällsviktig teknik och smarta lösningar!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen arbetar du med drift, service och underhåll av tekniska system kopplade till samhällskritisk infrastruktur. Arbetet är varierat - du växlar mellan förebyggande fältarbete, teknisk felsökning i Linuxmiljö, och dokumentation på kontoret. Du blir en del av ett sammansvetsat team där personkemi, problemlösning och ansvarstagande är nyckeln till trivsel och framgång.
Vår kund är en aktör inom tekniklösningar för infrastruktur och arbetar i nära samarbete med myndigheter. Företaget erbjuder långsiktighet och möjlighet att bidra till system som är viktiga för samhällets funktion.
Du erbjuds
• En långsiktig jobbmöjlighet där du får arbeta i en varierande miljö - både ute på fält och på kontor
• En konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll i fält
• Felsöka och åtgärda både hårdvaru- och mjukvarurelaterade problem (inkl. Linux- och nätverksmiljöer)
• Övervaka system och hantera avvikelser via digitala verktyg
• Dokumentera incidenter, åtgärder och serviceinsatser
• Underhålla serviceutrustning, verktyg och fordon
• Genomföra tekniska förbättringar och uppdateringar av utrustning
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst ett års erfarenhet från en likande tjänst som Service Tekniker
• Har viss systemvana/IT-kunskaper
• Innehar B-körkort
• Skriver och talar flytande på svenska och har goda kunskaper i engelska
• Har en nyfiken inställning och stark vilja att utvecklas
• Är flexibel och öppen för en del resande samt beredskap och nattarbete
Det är meriterande om du har
• Har goda kunskaper inom Linux-miljö, t.ex. kunskap inom scripting och databaser
• Erfarenhet av elarbeten eller en bakgrund som elektriker eller annan relevant utbildningsbakgrund inom el
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ
Teamplayer
Problemlösande
Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9721748