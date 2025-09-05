Servicetekniker sökes - variera fält- och kontorsarbete!
Har du ett starkt tekniskt intresse och vill arbeta med drift och underhåll av system i ett team där sammanhållning värderas högt? Vår kund söker en driven servicetekniker som vill bidra till samhällsviktig teknik och smarta lösningar!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen arbetar du med drift, service och underhåll av tekniska system kopplade till samhällskritisk infrastruktur. Arbetet är varierat - du växlar mellan förebyggande fältarbete, teknisk felsökning i Linuxmiljö, och dokumentation på kontoret. Du blir en del av ett sammansvetsat team där personkemi, problemlösning och ansvarstagande är nyckeln till trivsel och framgång.
Vår kund är en aktör inom tekniklösningar för infrastruktur och arbetar i nära samarbete med myndigheter. Företaget erbjuder långsiktighet, tydlig introduktion och möjlighet att bidra till system som är viktiga för samhällets funktion.
Du erbjuds
• En långsiktig jobbmöjlighet där du får arbeta i en varierande miljö - både ute på fält och på kontor
• En konsultchef som stöttar dig på ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll i fält samt tekniskt stöd och dokumentation på kontoret. Arbetsuppgifterna är varierande och kombinerar praktiska moment med tekniska systemlösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra förebyggande underhåll ute på plats enligt etablerade rutiner
• t.ex. funktionskontroller, rengöring och visuell översyn
• Utföra avhjälpande underhåll vid tekniska fel
• t.ex. byte av fysiska komponenter och felsökning av mjukvaruproblem
• kräver förståelse för Linuxmiljöer, nätverkskommunikation och infrastruktur
• Övervaka tekniska system via digitala verktyg och rapportera avvikelser
• Underhålla verktyg och fordon som är nödvändiga för att utföra drift och underhåll
• Dokumentera incidenter, fel och utförda åtgärder enligt interna rutiner
• Utföra förbättringsåtgärder, exempelvis uppdatering och justering av utrustning i fält
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst ett års erfarenhet från en likande tjänst där du varvat praktiskt servicearbete med mer tekniska kontorsuppgifter
• Har viss datorvana/IT-kunskaper
• Innehar B-körkort
• Skriver och talar flytande på svenska och har goda kunskaper i engelska
• Har en god social förmåga och bidrar till en stark teamkänsla
• Är flexibel och öppen för en del resande samt beredskap och nattarbete
Det är meriterande om du har
• Har goda kunskaper inom Linux-miljö
• Erfarenhet av elarbeten eller en bakgrund som elektriker eller annan relevant utbildningsbakgrund inom el
• Kunskaper inom scripting och databaser
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ
Teamplayer
Problemlösande
Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
