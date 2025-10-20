Servicetekniker på Smartify - Stockholm (8 månader)
2025-10-20
Har du ett genuint teknikintresse och brinner för att leverera bästa möjliga service? Är du den person som släkt och vänner vänder sig till när tekniken strular? Vill du vara med i vårt arbete för att göra Sverige smartare? Då kan du vara Smartifys nya servicetekniker i Stockholm!
Som servicetekniker hos Smartify blir ditt uppdrag att hjälpa privatpersoner och företag med att få ordning på sin digitala teknik. Du tar dig runt i servicebil och genomför uppdrag i kunders hem och ute hos företag. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med möjlighet till utveckling och eget ansvar.
Installation, konfigurering och felsökning av smart teknik i privata hem samt på företag inom teknikområden:
Datorer och kringutrustning
Nätverk och nätverksutrustning
TV- och ljudanläggningar, inklusive montage på vägg
Aktivering och konfigurering av bredbandstjänster i hushåll, exempelvis routers, Wi-Fi-nät, TV-utrustning och bredbandstelefoni
Montering av kanalisation och kabeldragning för nya bredbandsuttag
Digitala lås & larm
Försäljning, installation och konfigurering av mjukvara och hårdvara
Vad söker vi hos dig?
Som person är du social och tycker om att träffa nya människor.
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att arbeta självständigt och med eget ansvar.
Du har en bred teknisk kompetens, är en sann teknik-entusiast, praktiskt lagd och älskar att lära dig nya saker.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Manuellt B-körkort är ett krav.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som servicetekniker hos Smartify är du med och arbetar för att göra Sverige smartare genom att göra den senaste digitala utvecklingen tillgänglig för alla. Du får tillgång till olika hjälpmedel för att kunna ta emot och rapportera dina uppdrag på ett effektivt sätt, direkt ute på fältet.
Tjänsten är en tillfällig heltidstjänst på 8 månader med start omgående. Arbetstiderna är normalt förlagda till vardagar mellan kl. 08:00-17:00 men det finns möjlighet att anpassa start- och sluttid, exempelvis 10:00-19:00, efter överenskommelse.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du förmodligen helt rätt för oss, och vi för dig. Vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan! Ersättning
