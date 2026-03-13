Servicetekniker mot ventilation till växande serviceteam
Framtiden i Sverige AB / VVS-jobb / Malmö Visa alla vvs-jobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en praktisk och varierad roll där teknik, problemlösning och kundkontakt möts i vardagen? Nu söker vi till VEAB en servicetekniker som vill arbeta med service, felsökning och underhåll av ventilationssystem hos kunder runt om i Malmöområdet.
Om rollen
Som servicetekniker arbetar du med service och underhåll av ventilationsanläggningar i olika typer av fastigheter. Arbetet innebär att du felsöker och åtgärdar problem i ventilationssystem, utför service samt säkerställer att anläggningarna fungerar som de ska.
Du utgår från hemmet eller kontoret och tar dig till uppdragen med servicebil. Arbetet sker ofta tillsammans med en kollega, men ibland även självständigt beroende på uppdrag.
Arbetet sker främst i fastigheters tekniska utrymmen såsom källare, vindar och tak, men kan ibland även innebära besök i lägenheter.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Service, drift och underhåll av ventilationsanläggningar
Felsökning av exempelvis stoppade aggregat, oljud eller luftflödesproblem
Kontroll och service av fläktar, FTX-aggregat och ventilationssystem
Mätning av luftflöden och kontroll av don
Kundkontakt i samband med servicebesök
Dokumentation och planering i ärendesystem via surfplatta
Arbetet är varierande och styrs av inkommande serviceärenden och projekt.
Vi söker dig som
Trivs i en praktisk roll där du arbetar nära både teknik och människor. Eftersom arbetet ibland sker i kunders hem är det viktigt att du är kommunikativ, smidig i ditt bemötande och representerar företaget på ett professionellt sätt.
Vi tror att du är:
Kommunikativ och serviceinriktad
Driven och lösningsorienterad
En lagspelare som trivs att arbeta tillsammans med andraPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Minst cirka 2 års erfarenhet inom ventilation eller annan teknisk service
alternativt utbildning inom ventilation/serviceteknik
Svenska och engelska
B-körkort
Om VEAB
VEAB är en etablerad aktör inom ventilation och tekniska installationer i Skåne. Företaget arbetar med ventilation, kyla, värme och el och levererar lösningar till både fastighetsägare och offentliga verksamheter.
Kontoret i Malmö består av omkring 50 medarbetare och serviceavdelningen är ett team på cirka 20 personer. Här finns olika kompetenser inom service, OVK, injustering samt styr- och reglerteknik.
Kulturen präglas av en familjär stämning och korta beslutsvägar. Det är ett bolag där man arbetar nära varandra, hjälper till när det behövs och där det även finns utrymme för gemensamma aktiviteter utanför arbetet.
Du erbjuds
En roll i ett stabilt bolag som fortsätter växa
Ett sammansvetsat och hjälpsamt serviceteam
En arbetsplats med familjär kultur och engagerad ledning
Servicebil och stor variation i arbetsdagen
Vill du arbeta i en teknisk roll där ingen dag är den andra lik och där du får kombinera problemlösning med kundkontakt? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos VEAB.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52188_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
238 01 MALMÖ Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9795729