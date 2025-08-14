Servicetekniker/mekaniker till Ståthögas verkstad i Tullinge
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2025-08-14
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den via mejl.
Ståthöga MA Teknik är ett väletablerat och växande industriföretag med huvudkontor i Norrköping och verkstäder runt om i Sverige - även i Tullinge. Vi erbjuder service, underhåll och reparation av pumpar och annan roterande utrustning till t.ex. värmeverk, vattenverk och reningsverk.
Vi är stolta över vår höga kundservice, vårt engagerade team och vår stabila position på marknaden. Med egen verkstad, hög teknisk kompetens och kvalitetsprodukter är vi en trygg och långsiktig arbetsgivare.
Nu behöver vi ytterligare servicetekniker/ mekaniker som vill växa med oss under 2025!
Om tjänstenSom servicetekniker/mekaniker hos oss arbetar du både i verkstaden i Tullinge och ute hos kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Service och reparation av pumpar och roterande utrustning
Demontering och felsökning av maskiner
Reparation, rengöring och kompositbehandling
Montering, funktionstest och återinstallation hos kund
Svetsning och montering (gas, el, TIG, MMA) i verkstad och på plats hos kund
Lagerhantering och materialplanering i samarbete med arbetsledare
Du jobbar oftast i team om två och arbetsledaren ansvarar för materialbeställning och projektplanering.
Önskad profil Minst 4-5 års erfarenhet av mekaniskt arbete, gärna inom industri
God svenska i både tal och skrift
Körkort B
Stark och fysiskt frisk - arbetet är tungt och smutsigt emellanåt
Svensk medborgare och godkänd bakgrund: våra kunder kräver medborgarskap, säkerhetsprövning inklusive utdrag ur belastningsregistret och kreditupplysning
Vi söker dig som:
Du är punktlig och självgående - det är viktigt att du kan ta ansvar för dina uppgifter, särskilt i ett litet team där din insats gör stor skillnad. Du är serviceinriktad och förstår vikten av att bygga goda kundrelationer eftersom det är en viktig del av vårt varumärke. Du trivs med praktiskt arbete, har ett tekniskt öga för detaljer och gillar att se resultatet av ditt arbete.
Meriterande:
Truckkort
Säkra lyft
Heta arbeten
Mobila plattformar
Övrigt
Start: Omgående
Arbetstider: Mån-tors 07.00-16.00, fredagar 07.00-14.30
Placering: Verkstaden i Tullinge (viss resor till kund förekommer)
Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning
Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, utbildningar i tjänsten
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten är hos Ståthöga MA Teknik. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Linda Tinelius linda@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9459183