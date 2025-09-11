Servicetekniker/Mekaniker Motor Scania Sverige AB - Region Stockholm
Scania CV AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
2025-09-11
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Huddinge
, Stockholm
, Sundbyberg
, Södertälje
, Järfälla
eller i hela Sverige
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. 2024 registrerade Scania Sverige drygt 2 300 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med 48,7%.
Om rollen
Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande produkter? Gillar du att lösa problem och ta egna initiativ? Tycker du om när ingen dag är den andra lik? Då är vi rätt arbetsgivare för dig! Vi söker nu en ny medarbetare till vår Motorverkstad i Stockholm.
Som Servicetekniker/Mekaniker arbetar du med att utföra service och reparationer på motorer, marint och industri samt påbyggnationer.
Arbetet är mestadels förlagt hos kund och man har sin verkstad i servicebilen. Arbetet är fritt och man förflyttar sig från kund till kund i sin servicebil.
Du ansvarar för att utföra reparationer på komponenter i alla mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system. Med hjälp av våra reparationsmetoder och program gör du felsökning och reparation av elsystem.
Du är en viktig resurs då våra kunder kräver professionell service och noggrannhet.
Vem är du
• Du är en utbildad mekaniker eller har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt.
• Du har erfarenhet av arbete med industrimotorer eller tunga fordon sedan tidigare.
• Din stora kunskap om hydraulik och styrsystem är mycket meriterande.
• Du har med fördel erfarenhet/kompetens inom el.
• Du har god datavana då du ofta kopplar upp datorn mot olika system t.ex. SDP3 och Multi.
• Du har B-körkort vilket är ett krav.
• Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vidare är du serviceinriktad, ordningsam, självgående och utför reparationer med hög kvalitet. Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbete med dina arbetskamrater och känner en självklarhet i att vara delaktig i förbättringsarbete av våra processer och metoder.
Vilka är vi
Vi kan erbjuda dig en trivsam arbetsmiljö med duktiga kollegor inom reservdelar, verkstad och försäljning. Du får ett team av trevliga och kompetenta kollegor som kan hjälpa dig att växa med uppgifterna och har goda möjligheter till vidareutbildning samt utveckling inom Scaniaorganisationen.
Scania erbjuder
Scania Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Där arbetet tillåter tillämpar vi flexibla arbetstider och arbete på distans. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig! Publiceringsdatum2025-09-11Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Servicechef
Kenneth Högblom kenneth.hogblom@scania.com 010-706 63 78 Jobbnummer
9505093