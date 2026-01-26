Servicetekniker, medicinteknik till VO service och support i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bidra i ett samhällsviktigt uppdrag nära hälso- och sjukvården? Låter det intressant att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll, dokumentation, planering och uppföljning av servicearbete för medicinteknisk utrusning? Nu har du möjlighet att bli en del av vårt team i rollen som servicetekniker!
Verksamhetsområdet service och support är i huvudsak en teknisk driftorganisation med uppdrag att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden. Enheterna inom medicinteknisk utrustning inom service och support har huvudkontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad men vi bemannar även övriga sjukhus runtom i regionen.
Våra servicetekniker inom verksamheten är indelade i tio olika utrustningsgrupper vilket innefattar: fysiologi, behandlande utrustningar och diagnostiserande utrustningar, infusionspumpar, ventilation, mekanik, endoskopi, kirurgi, EKG/EEG/Defibrillator, patientövervakning och ultraljud. Samtliga huvudkontor i Skåne är bemannade med en eller flera medarbetare från varje grupp och du arbetar nära kollegor både på andra orter och i andra utrustningsgrupper.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en servicetekniker för ett vikariat på cirka ett år för att stötta upp i utrustningsgrupperna mekanik, endoskopi och kirurgi i Kristianstad.
Som servicetekniker hos oss ansvarar du för att genom hela produktlivscykeln upprätthålla driftsäkerheten på medicintekniska utrustningar inom ditt område, primärt genom förebyggande och avhjälpande underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även planering och uppföljning av servicearbete tillsammans med övriga kollegor i utrustningsgruppen. Gruppen leds av en utrustningsansvarig som hanterar och driver ärenden regionalt inom sitt område. Därtill är du tekniskt sakkunnig och deltar i utvecklingsarbeten samt hanterar installation, konfiguration och skrotning/avveckling av medicintekniska utrustningar enligt regionala processer och rutiner.
Som en del i andra linjens support arbetar du med teknisk konsultation, dokumentation samt planering och uppföljning av servicearbete. För att effektivt lösa och supportera i inkomna ärenden från olika samarbetspartners har du daglig kontakt med olika vårdorganisationer inom Region Skåne och i vissa fall leverantörer kopplat till ditt ansvarsområde. Innehållet i arbetet kan komma att förändras för att på bästa sätt svara upp mot våra samarbetspartners behov. Det finns goda förutsättningar att utvecklas inom området medicinsk teknik bland annat genom intern rotation och utbildningar.
Vi har verksamhet på alla Region Skånes sjukhus och arbete på andra orter än din placeringsort förekommer vid behov. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har minst godkänd teknisk gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet av felsökning och tekniska servicearbeten som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Därtill har du goda kunskaper i såväl svenska som engelska både muntligt och skriftligt. Då resor kan förekomma i tjänsten ser vi gärna att du har B-körkort för manuellt växlad bil.
Tidigare erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll på medicinteknisk utrustning är meriterande för tjänsten. Likaså är det fördelaktigt om du har en teknisk högskole- eller universitetsutbildning, särskilt om du har läst en utbildning med medicinteknisk inriktning.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är van vid att arbeta processorienterat, lösa tekniska problem och dokumentera ditt arbete. Du trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan skifta snabbt. Som person är du strukturerad, har hög serviceanda och väl medveten om dina förmågor och begränsningar. Vidare är du ansvarstagande, noggrann och leveranssäker samt har en god samarbetsförmåga såväl med kollegor som med kunder och leverantörer. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Digitalisering IT och MT ger stöd och service till alla verksamheter i Region Skåne samt arbetar strategiskt och utvecklande för att främja digitalisering och digital transformation. Förvaltningen bidrar till införandet av en modern och sammanhållen digital vårdmiljö samtidigt som befintliga IT/MT-tjänster driftas, förvaltas och levereras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt enligt verksamheternas förväntningar. Digitalisering IT och MT ansvarar också för att upprätthålla driftsäkerhet av medicintekniska produkter samt att stödja med teknisk kompetens i medicintekniskt relaterade ärenden.
Digitalisering IT och MT omfattar fem verksamhetsområden med cirka 550 medarbetare. Förvaltningen finns representerad vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
