Servicetekniker med stort kundfokus sökes till Värnamo
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Värnamo Visa alla installationselektrikerjobb i Värnamo
2025-09-04
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett fritt och tekniskt jobb där du får vara ute på fältet, träffa kunder och lösa problem på egen hand? Nu har du chansen att bli en del av ett marknadsledande företag! Sök idag och ta nästa steg i din karriär!
För vår kund Assa Abloy söker vi nu en servicetekniker till Värnamo med omnejd. I den här rollen får du kombinera tekniskt arbete med nära kundkontakt, i en vardag där du planerar dina arbetsdagar självständigt men alltid har stöd av ett erfaret team.
Du kommer att arbeta med service, underhåll och reparation av automatiska entrélösningar hos kunder inom bland annat handel, vård och hotell. Arbetsuppgifterna varierar från förebyggande service till akuta felsökningar och tekniska förbättringar. Du blir företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i att säkerställa hög driftsäkerhet och kundnöjdhet.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag kl. 07.00-16.00. Du utgår från hemmet och tilldelas en servicebil.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna med kunskaper inom mekanik, el eller svagström. Du har erfarenhet av felsökning, reparationer och är van att arbeta självständigt. B-körkort är ett krav, och du bör behärska svenska i både tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du gillar att arbeta praktiskt, är strukturerad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med kunder. Tjänsten täcker ett större geografiskt område kring Värnamo, så för att trivas i tjänsten behöver du känna dig bekväm med mycket resande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Jönköping jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9492983