Servicetekniker med stort kundfokus sökes till Halmstad!
2025-09-05
Vill du ha ett arbete med stor frihet under ansvar och där du blir företagets ansikte utåt? Nu söker vi en servicetekniker som ansvarar för service, underhåll och reparation av automatiska entrésystem till Assa Abloy!
ASSA ABLOY är en global ledare inom dörrlösningar och tillträdeskontroll. Företaget utvecklar innovativa produkter och tjänster som gör miljöer säkrare och mer tillgängliga, från lås och dörrar till digitala säkerhetssystem. Med verksamhet i över 70 länder kombinerar ASSA ABLOY teknik, kvalitet och hållbarhet för att skapa framtidens säkerhetslösningar.
Som servicetekniker ansvarar du för service och underhåll av Assa Abloys entrélösningar i Halmstad med omnejd. Rollen erbjuder en kombination av teknisk problemlösning och kundinteraktion, där du bidrar till att säkerställa att kundens specifika behov blir bemött. Ditt dagliga arbete omfattar allt från förebyggande service till akuta reparationer och tekniska förbättringar
En stor del av ditt arbete kommer vara att förvalta och utveckla kundrelationer. Parallellt samarbetar du tätt med erfarna kollegor inom service, försäljning och teknisk support. Som en del av ett kunnigt och engagerat team får du tillgång till omfattande teknisk kompetens och ett kontinuerligt stöd i ditt dagliga arbete. Arbetstiderna är vanligtvis måndag-fredag kl 07.00-16.00 samt jour förekommer. Tjänsten utgår från hemmet och en tjänstebil tillhandahålls enligt gällande policy.
Arbetsuppgifter: * Självständigt planera och utföra serviceuppdrag
• Utföra felsökning, reparationer och underhåll på automatiska entrélösningar
• Lämna prisuppgifter på reservdelar och uppgraderingar, enligt prislista eller i samråd med serviceledare
• Dokumentera och rapportera utfört arbete i interna system samt till kund
• Identifiera kundbehov och föreslå förbättringar, uppgraderingar och tilläggstjänster
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli direktanställd av Assa Abloy.
DETTA SÖKER VI
Som person har du ett starkt kundfokus och ett genuint servicetänk. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Vi ser även att du är händig, ansvarstagande och van att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kunna prioritera och trivas i en flexibel vardag med varierande uppgifter.
• Grundläggande kunskaper i mekanik och svagström. Erfarenhet av felsökning och reparation är meriterande
• Vana att arbeta med digitala verktyg (t.ex. MS Office). Kunskap i planeringsverktyg som FMP360 eller liknade är meriterande
• Har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt grundläggande engelska
Hos Assa Abloy får du inte bara en trygg anställning med kollektivavtal, utan också möjlighet till kompetensutveckling genom interna utbildningar. Förmåner inkluderar tjänstebil, friskvårdsbidrag, bonussystem, arbetstidsförkortning med mera.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
