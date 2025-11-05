Servicetekniker med samordningsansvar till anstalten Kumla
2025-11-05
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som servicetekniker med samordningsansvar kommer du arbeta nära chefen för enheten Drift & Service. Denna serviceavdelning arbetar med underhåll av våra fastigheter, inventarier och drift. Ditt primära ansvar kommer att handla om både den dagliga driften och planering under året, samordna och följa upp enhetens arbete samt vara kontaktperson och support internt. Du är tillsammans med övriga i gruppen verksamhetsområdets främsta kompetens inom fastighetsteknik. Detta innebär att ni ansvarar för underhåll och support så som brandanläggningskontroller, byten av lås, service på maskiner, fastighetsrutiner, inventering, redskapsservice, driftsamarbete, besiktningar, återbruk samt att planera in entreprenörer.
I rollen ingår även att du tillsammans med chef/kriminalvårdsinspektör ansvarar för att fastigheterna håller en rimlig standard i linje med kriminalvårdens behov, planera och ansvara för kravspecifikationer, egenkontroller och besiktningar samt tillse att större arbeten genomförs av leverantörer eller i samarbete med vår hyresvärd.
Det ingår även administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan planera ditt arbete effektivt och strukturerat. Du har en positiv attityd och agerar ansvarsfullt och självständigt i enlighet med fattade beslut. Du är bra på att kommunicera och har en vilja att hitta gemensamma lösningar. God samarbetsförmåga och hög servicekänsla är av stor vikt.
Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar och du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
I denna roll har du en viktig funktion i verksamheten och stor vikt kommer läggas vid den personliga lämpligheten.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B Körkort
• Goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift
• God datorvana
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsservice
• Erfarenhet av arbetsledande befattning eller personalplanering
• Erfarenhet av kriminalvård samt kännedom om kriminalvårdens rutiner
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
