Servicetekniker med inriktning säkerhet till Verksamhetsområde Saltvik

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä- och mekanisk industri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos VO Saltvik ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens
överordnade larmsystem, brandlarmsystem, kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror etc.
Serviceteknikern tjänstgör på samtliga enheter inom verksamhetsområdet (Saltvik, Härnösand och Ljustadalen).Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för din uppgift. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vidare gör du korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete samt har en god förståelse för de fackmässiga aspekterna av arbetet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur
bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå, med inriktning el eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, tele och bildlagring.
• Erfarenhet och/eller utbildning inom Windows server och nätverksteknik.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
