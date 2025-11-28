Servicetekniker med inriktning säkerhet till anstalt Skogome
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Skogome är den största anstalten i Sverige för sexualbrottsdömda män i säkerhetsklass 2. Det finns även en mindre psykiatrisk omvårdnadsavdelning. Skogomeanstalten öppnade 1957 och är belägen på Lillhagsvägen 301 på Hisingen i Göteborg. Anstalten har idag ca 250 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser. I en om- och nybyggnation som påbörjas i år kommer anstalten få nästan dubbelt så många platser, modernare lokaler och fler och större utrymmen för behandlingar och sysselsättning.
Läs mer om anstalten Skogomes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skogome/#verksamhet

Som servicetekniker med inriktning säkerhet kommer du att arbeta med säkerhetssystem avseende nätverksansluten utrustning.
Som servicetekniker med inriktning säkerhet kommer du att arbeta med säkerhetssystem avseende nätverksansluten utrustning. Säkerhetssystemen kommer att bestå av bl.a. överordnat larmsystem, samtalsanläggning, överfallslarmsystem, brandlarmsystem, CCTV/kamerasystem, bildlagringsservrar, olika typer av larm och passersystem samt intern- och externt telefonisystem. Du är verksamhetsområdets främsta kompetens inom säkerhetsteknik vilket bland annat innebär att du ansvarar för underhåll och support (installationer, uppgraderingar och service etc.) av alla säkerhetssystem.
I rollen ingår även att du tillsammans med chef/kriminalvårdsinspektör ansvarar för att infrastrukturen för säkerhetssystemen är i linje med kriminalvårdens behov, planera och ansvara för kravspecifikationer och beställning av säkerhetssystem samt tillse att större arbeten genomförs av leverantörer. Du och ditt team ansvarar för det tekniska brandskyddet på anstalten vilket innebär att du planerar och genomför egenkontroller och besiktningar. Du agerar teknisk support åt personalen i bevakningscentralen och stödjer samtliga avdelningar med säkerhetstekniska frågor inom området. Tillsammans med projektledare kommer du arbeta med planering av säkerhetsteknik i våra nybyggnationer. Du informerar, utbildar och handleder personal i handhavande av säkerhetsanordningar.Kvalifikationer
Du kommer ha flera uppdragsgivare, hantera flera ärenden parallellt och ha mycket kontakter med både kriminalvårdens personal, externa entreprenörer och uppdragstagare. Vi letar efter dig som har en fallenhet för teknik, har lätt att förklara och översätta den tekniska processen, god samarbetsförmåga och en vilja att ge god service till medarbetarna och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi ser också att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och ett praktiskt handtag.
Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter, är strukturerad och självgående. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet att arbeta med t.ex. säkerhetssystem, CCTV/Övervakningssystem, IT- säkerhet eller andra erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
* Utbildning med inriktning mot säkerhetssystem såsom CCTV, passagesystem, radiokommunikation, digital nyckelhantering/låssystem
* Erfarenhet av programmering
* Erfarenhet av liknande arbete inom offentlig sektor
* Erfarenhet av operativt stöd på plats hos användare
* Erfarenhet av ledningsstöd i liknade säkerhetsrelaterade frågor
* Erfarenhet av brandlarm och brandsensorer
* Erfarenhet av dokument- och fakturahantering
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
