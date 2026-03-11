Servicetekniker med inriktning på sanering - Göteborg
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Servicetekniker tar du emot returer och genomför skadekontroller, rengör och funktionskontrollerar maskiner. Rollen har ett fokus på sanering, vilket innebär att du ansvarar för att rengöra, återställa och säkerställa att utrustningen är fullt fungerande skick inför nästa uthyrning. Vid behov utför du även enklare reparationer samt beställer reservdelar och förbrukningsmaterial.
I rollen kommer du att arbeta med hela vårt uthyrningssortiment som består av byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner. Du ansvarar själv för dokumentation och uppföljning av dina serviceärenden för att säkerställa att vi kan leverera högsta kvalitet på våra maskiner.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
B-körkort
goda kunskaper i svenska och engelska
god datorvana
Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt arbete med inriktning på att ge service men det viktigaste är att du gillar att ge god service, är praktiskt lagd, nyfiken och har en vilja att lära sig nytt.
Du tar ansvar och levererar hög kvalitet i ditt arbete. Vi vill att våra kunder pratar om dig som en person de känner förtroende för och som kommer att hantera alla situationer, även de stressiga, med självtillit och en vilja att kunden ska bli nöjd. Uppstår problem behöver du ta tag i det, berätta och söka information och stöttning i att hitta en lösning. Det ger nöjda och återkommande kunder.
Produktutbildning kommer att tillhandahållas av oss vid anställning. Det är meriterande om du har truckkort.
