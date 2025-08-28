Servicetekniker med inriktning mot mätteknik
Karriärguiden Group Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Värnamo Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Värnamo
2025-08-28
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Värnamo
, Tranemo
, Växjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/servicetekniker-med-inriktning-mot-matteknik.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ravema växer hela tiden och vi söker nu ytterligare en Servicetekniker med huvudinriktning mot mätteknik.
Din roll
Hos oss får du möjligheten att arbeta självständigt med det senaste inom mätmaskiner. Reparationer, installationer, kalibrering och förebyggande underhåll är dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Du kommer ingå i en väldigt kompetent och lösningsorienterad grupp där man tillsammans kompletterar och hjälper varandra finna lösningar när problem uppstår.Publiceringsdatum2025-08-28Profil
Är du mekaniskt lagd med erfarenhet av el, har ett intresse för teknik och gillar utmaningar? Är du en person som trivs ute på resande fot?
Vi söker dig som är effektiv, strukturerad och har en god social kompetens. Du har ett positivt och lösningsorienterat synsätt och bidrar alltid med ett gott humör, även under stunder av tidspress. Du utgår från hemmet och har såväl möjligheten samt viljan att resa då det är en förutsättning för att kunna utföra arbetet. Det är en fördel om du har möjlighet att utgå från Värnamo, men vi är flexibla och kan diskutera andra upplägg. Du som söker har gärna:
• Teknisk utbildning eller erfarenhet
• El-erfarenhet
• Erfarenhet av reparationer och mekanisk felsökning
• Språkkunskaper i engelska
• Datorvana
Vad erbjuder vi?
Du blir en del av ett stabilt företag med långsiktiga ägare där du får stor frihet i att själv planera din vardag. Samtidigt som du får support från andra funktioner i företaget, en teknisk stab och en Back office-funktion som hjälper dig med offerering, reservdelsbeställning etc.
Ravema är en värdestyrd organisation som jobbar aktivt och målinriktat för att behålla sin starka position som en attraktiv arbetsgivare. Du får både intern och extern utbildning samtidigt som du blir en del av ett härligt gäng på Ravema. Vi bygger våra relationer och affärer på vår värdegrund; Förtroende, Engagemang och Hållbarhet.
Vill du bli en av oss? Skicka då snarast in din ansökan med CV och personligt brev tillkarriar@ravema.se
Kontaktuppgifter till rekryterande chef:
Jonas Steén
Tfn 0370-488 89E-postJOST@ravema.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/ravema-ab Arbetsplats
Ravema AB Jobbnummer
9481537