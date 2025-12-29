Servicetekniker med inriktning automation till Toyota Material Handling
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-12-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
eller i hela Sverige
Är du redo för en roll där teknik, problemlösning och kundkontakt möts? Som Servicetekniker med inriktning automation på Toyota Material Handling får du arbeta i ett engagerat team där ditt arbete gör verklig skillnad.
Om företagetToyota Material Handling verkar inom logistikbranschen, en av de mest stabila sektorerna i världsekonomin. Tack vare sina lösningar inom materialhantering hjälper de sina kunder hantera komplex logistik med hög kvalitet och pålitlig service. Medarbetarna inom Toyota Material Handlings servicefunktion bygger långsiktiga kundrelationer, vilket säkerställer ökad säkerhet, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.
Som arbetsgivare erbjuder Toyota Material Handling trygghet, utvecklingsmöjligheter och en inkluderande kultur där man stöttar varandra och har högt i tak. Toyota Material Handling är en dynamisk och hållbar arbetsplats med tydliga klimatmål, starkt miljöarbete och fokus på människan. Företaget är certifierat som Great Place To Work, och 86 % av medarbetarna anser att det är en mycket bra arbetsplats där idéer och åsikter välkomnas.
Dina arbetsuppgifterNu söker Toyota Material Handling förstärkning till sin servicefunktion i Jönköping. Som servicetekniker med inriktning på automatiska truckar får du en omväxlande vardag där varje dag bjuder på nya utmaningar. Du ansvarar för serviceuppdrag hos en av våra kunder och säkerställer att deras truckparker fungerar optimalt. Tillsammans med kollegor i ett samarbetsinriktat team arbetar du både operativt men självständigt, med frihet under ansvar för att säkerställa hög kvalitet och punktlighet i alla uppdrag.
I ditt ansvarsområde ingår bland annat:* Service och reparationer - Utföra installation, underhåll och reparation av automatiska truckar samt säkerställa långvarig drift. Arbete på manuella truckar förekommer också.* Felsökning och problemlösning - Identifiera tekniska problem och snabbt åtgärda driftstopp hos kunder.* Dokumentation och rapportering - Registrera serviceuppdrag, dokumentera åtgärder och följa upp tekniska problem.* Kundkontakt och samarbete- Ge professionellt bemötande och bygga starka kundrelationer samt dela kunskap och erfarenhet med kollegor för att säkerställa bästa möjliga service.
Din profilKänner du igen dig i egenskaper som kommunikativ, lösningsorienterad och strukturerad? Bra! Då har du sannolikt goda förutsättningar att nå framgång i rollen. Vi vill jobba med dig som drivs av utveckling samt har en förmåga att koordinera samt prioritera ditt arbete. Du är en lyhörd och flexibel person som sätter laget före jaget.
Vi söker dig som:
Har teknisk kompetens och intresse. Du ser tekniska problem som en spännande utmaning och är intresserad av ny teknik och digitala system.
Kan kombinera lättare fysiskt arbete med administrativa uppgifter.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
YH-utbildning för servicetekniker eller motsvarande.
Erfarenhet eller tidigare vana av reparationer på truckar eller robotar.
Kunskap om hydraulik, fordons-el, mekanik och förbränningsmaskiner.
Erfarenhet av automation
Varför Toyota Material Handling?Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din karriär samtidigt som du blir en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stark sammanhållning. Vi erbjuder ett självständigt arbete med frihet under ansvar, där du får stöd och kunskap från kollegor både lokalt och nationellt. Du får en trygg anställning med grundlig introduktion och utbildning och chansen att arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering där ditt arbete verkligen gör skillnad.
AnsökningsförfarandeI denna rekryteringsprocess samarbetar Toyota Material Handling med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Toyota arbetar aktivt med att öka mångfalden inom deras team, och vi välkomnar därför ansökningar från personer med olika bakgrund och erfarenheter.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog på linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6973436-1768066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Oxtorgsgatan 3 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING Jobbnummer
9664627