Servicetekniker med fokus på underhåll och produktion
2025-09-09
Har du ett tekniskt intresse, ett lösningsorienterat arbetssätt och vill bidra till en hållbar produktion av djurfoder? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande Servicetekniker till vår produktionsanläggning utanför Håbo-Tibble mellan Bro och Bålsta. I denna roll får du en viktig funktion i att säkerställa driftsäkerheten i vår produktion och maskinpark samt bidra till en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess
Om rollen
Som servicetekniker hos oss får du en nyckelroll i att hålla vår maskinpark i drift. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande med underhåll av produktionsutrustning, och är en viktig del av vårt produktionsteam.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och reparation av maskiner och utrustning
Förebyggande underhåll enligt underhållsplan
Medverkan vid installation av ny utrustning
Dokumentation av utfört arbete
Samarbete med produktionsteamet för att minimera driftstopp
Däremellan kommer du även vid behov och under perioder vara involverad och engagerad i driften av anläggningen.
Vem är du?
Önskvärt är erfarenhet som servicetekniker, underhållstekniker eller liknande
Goda kunskaper inom mekanik, el och automation
Lösningsorienterad, noggrann och självgående
Trivs i en miljö där kvalitet, hållbarhet och djurvälfärd står i fokus
Har B-körkort
Meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion eller processindustri.
Magnussons är ett familjeföretag som i flera generationer lagat hundmat hemma på gården utanför Bro. Vi är fortfarande ett litet, passionerat familjeföretag med fokus på högkvalitativa svenska råvaror. Våra produkter säljs framförallt i välsorterade livsmedelsbutiker och online handel men exporteras också till ett 20-tal marknader. Vi är inne i ett expansivt skede med god tillväxt och lansering av nya produkter. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstid förlagd till dagtid. Ansökan skickas skriftligen till jobb@magnussonpetfood.se
. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men allra senast 21 september 2025. Märk din ansökan Servicetekniker Så ansöker du
