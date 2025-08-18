Servicetekniker med fokus på transportfordon - Väx med Bilia i Luleå!
2025-08-18
Har du ett starkt tekniskt kunnande, ett genuint fordonsintresse och trivs i en roll där kundfokus och kvalité står i centrum? Vill du arbeta med transportfordon från ledande tillverkare i en organisation med gemenskap, utvecklingsmöjligheter och framtidsfokus? Då kan det vara dig vi söker till vårt team på Bilia i Luleå!
Om tjänsten:
Som Servicetekniker för transportfordon på Bilia Mercedes-Benz i Luleå arbetar du med både nya och begagnade transportbilar. Du kommer att ansvara för service, felsökning, reparationer och tillbehörsmontering - alltid med högsta kvalitet och i enlighet med tillverkarens riktlinjer. Vi arbetar främst med Mercedes-Benz transportbilar, vilket innebär att du får arbeta med några av branschens mest tekniskt avancerade fordon. Du är en viktig del i att skapa en trygg, effektiv och professionell verkstadsupplevelse för våra kunder. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom verkstad, kundmottagning och reservdelar. Hos Bilia i Luleå får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett företag som investerar i din kompetens, erbjuder trygghet och skapar förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Utföra service, reparationer och underhåll på transportbilar enligt tillverkarens anvisningar.
Diagnostisera och åtgärda fel med hjälp av avancerade diagnosverktyg.
Montera tillbehör och förbereda fordon inför leverans.
Arbeta nära kundmottagning och reservdelsteam för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.
Säkerställa att alla arbeten håller hög kvalitet och uppfyller våra säkerhetskrav.
Bidra till ett gott arbetsklimat där laganda, delaktighet och kunskapsdelning är en självklarhet.
Kvalifikationer och egenskaper vi söker:
Vi söker dig som har teknisk kompetens, ett strukturerat arbetssätt och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är ansvarstagande, gillar att arbeta i team och har en positiv inställning även under tidspress.
Vi ser gärna att du har:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens.
Tidigare erfarenhet av arbete med transportfordon eller liknande fordon (meriterande).
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God vana av felsökning med diagnosverktyg.
Ett genuint intresse för teknik och transportlösningar.
Praktisk information:
Tjänsten är på heltid med placering i Luleå.
Arbetstider under dagtid, 7-16 måndag till fredag.
Startdatum enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön med bonussystem, personalrabatter samt fler förmåner.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Ansökningsförfarande
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Bilia i Luleå samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, och tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilia. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Om Bilia i Luleå
Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.
Bilia Center Auto - Norr erbjuder nya och begagnade Mercedes och Nissan personbilar, Mercedes transportbilar och lastbilar, tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer samt däckhotell, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster. Vi finns i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
