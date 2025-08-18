Servicetekniker med fokus på support och kundkontakt
2025-08-18
Skogsverket.se tillsammans med Rekomaskin.se fortsätter att växa och vi söker nu en till person som servicetekniker med god känsla för support. Du kommer att arbeta i vårt service- och support team med både teknisk problemlösning och kundkontakt. Rollen passar dig som gillar att kombinera praktiskt arbete med digital support, där du blir kundens viktigaste kontakt vid frågor om våra produkter.
Vi arbetar med maskiner inom skog, entreprenad och lantbruk, där eftermarknaden är en nyckel till nöjda kunder. Du utgår från våra lokaler i Lugnvik, strax utanför Östersund.
Vi ser det som en mycket stor fördel att du kommer från en liknande roll eller verksamhet och att du har erfarenhet av att skruva med maskiner och hydraulik.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Felsöka tekniska problem och guida kunder till lösningar. Både på distans via telefon och e-post, samt vid behov i samråd med tekniker.
Ge teknisk rådgivning och svara på frågor om våra produkter, reservdelar och maskinfunktioner, via telefon och e-post.
Registrera, dokumentera och följa upp supportärenden enligt interna rutiner.
Samarbeta med interna funktioner som verkstad, lager och försäljning för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt inom supportfunktionen.
Hålla dig uppdaterad om nya produkter, tekniska uppdateringar och förändringar i sortimentet.
Ta emot besökande kunder med enklare ärenden.Kvalifikationer
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärs-/CRM-system.
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Förståelse för hydraulik, mekanik och/eller elektronik.
Tidigare arbete inom teknisk support eller reservdels hantering
Förmåga att läsa och tolka enklare tekniska manualer och el scheman.
Erfarenhet av felsökning och problemlösning på distans.
Erfarenhet av att arbeta med skogsmaskiner, entreprenadmaskiner eller liknande tunga maskiner.
Dina personliga egenskaper - Vi söker dig som är:
Serviceinriktad & kommunikativ
Tekniskt kunnig
Lösningsorienterad
Stresstålig & flexibel
Strukturerad och noggrann
Vi erbjuder
En utvecklande tjänst i ett växande företag och bransch
Engagerade kollegor och moderna lokaler
Möjlighet att påverka både arbetssätt och kundupplevelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berg & Grip AB
(org.nr 559277-0142) Kontakt
Kevin Ahlström kevin@skogsverket.se Jobbnummer
9463591