Servicetekniker Med Fokus På Styr- Och Regler Till Sthlm Klimat I Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Sollentuna Visa alla installationselektrikerjobb i Sollentuna
2026-08-03
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett engagerat team som skapar smarta helhetslösningar för ett bättre inomhusklimat? STHLM Klimat söker nu en servicetekniker till vårt växande företag. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag och projekt inom fastighetsautomation. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Om rollen
Som servicetekniker hos oss har du en bred och självständig roll inom fastighetsautomation. Du arbetar med service, felsökning och optimering av befintliga anläggningar, samtidigt som du driver modernisering och mindre projekt hos våra kunder. Rollen kombinerar teknik och affär – du identifierar förbättringsmöjligheter, tar fram tekniska lösningar, räknar på mindre styrprojekt och är delaktig hela vägen från idé till genomförande. Du trivs i dialogen med kund och motiveras av att utveckla både anläggningar och affärer, särskilt inom styr, ventilation och energi.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och uppgraderingar av styr- och reglersystem
Installation, programmering och driftsättning av automationslösningar
Ta fram tekniska förslag samt driva och genomföra mindre styrprojekt
Identifiera och utveckla merförsäljning inom modernisering och energioptimering
Delta i avtalsservice, akuta insatser och löpande kundstöd inom styr, ventilation, värme och kyla
Vi har kontor i både Sollentuna och Älvsjö och ser gärna att du utgår från norra sidan av Stockholm, men det finns även möjlighet att ha Älvsjö som din bas.Profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs i en kundnära roll. Du har lätt för att arbeta självständigt och gillar att ta ansvar från start till mål.
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning, gärna med inriktning mot el, automation eller liknande
Minst 5 års erfarenhet som styr- och reglertekniker
Erfarenhet av att driva moderniseringsprojekt inom styr- och regler och ventilation
Erfarenhet av att arbeta självständigt och i direktkontakt med kunder
Erfarenhet av att själv ansvara för felsökning och åtgärder
Goda kunskaper inom fastighetsautomation
God förståelse för fastighetstekniska system och samtliga tekniska discipliner
Förmåga att läsa och tolka ritningar samt upprätta olika typer av rapporter
B-körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete i en växande organisation med korta beslutsvägar och en stark teamkänsla. Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med både stora och små projekt i en dynamisk miljö
En arbetsplats där initiativ och ansvarstagande uppmuntras
Kompetensutveckling och möjlighet att växa i din yrkesroll
Konkurrenskraftiga villkor och goda personalförmåner
Förmånsbil och 3 000 kr i friskvårdsbidrag
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar STHLM Klimat med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Josefin Chapovalova på 076-000 11 97 eller via e-post: josefin@isakssonrekrytering.se
(mailto:josefin@isakssonrekrytering.se
)
Vi ser fram emot din ansökan via Isakssons hemsida: Här finns möjligheterna (https://www.isakssonrekrytering.se/).
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Intervjuer sker löpande.
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. Läs gärna mer på 2secure.se (https://www.2secure.se/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.sthlmklimat.se/
192 79 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sthlm Klimat AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197 Jobbnummer
10020285