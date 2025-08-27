Servicetekniker med ett genuint intresse för teknik!
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du serviceteknikern som ser möjligheter där andra ser problem? Vår kund söker nu en engagerad servicetekniker som vill vara ansiktet utåt när det kommer till reparation och underhåll av maskiner. Vi söker dig som är tekniskt kunnig, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt och i team.
OM TJÄNSTEN
Som Servicetekniker hos vår kund får du en nyckelroll i att leverera högkvalitativ service och bidra till en hög kundnöjdhet. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med ett engagerat team, där arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande.
I rollen som servicetekniker ligger stor vikt vid kundnöjdhet och långsiktiga relationer - du blir därför en viktig representant för kundens varumärke därav lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Genom ditt tekniska kunnande och din servicekänsla bidrar du direkt till vår gemensamma framgång.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag till och med årsskiftet.
• En spännande och utmanande roll i ett framgångsrikt företag med goda utvecklingsmöjligheter.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Utföra service och reparation av maskiner i verkstad och ute hos kund.
• Ge teknisk support till kunder via butik och kundbesök.
• Arbeta självständigt och i ett team.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet från arbete som servicetekniker, mekaniker, el - och hyrdaulikkunskap eller likande
• Har ett genuint intresse för teknik
• Har B-körkort
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• BE-körkort
• Erfarenhet av 5S
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en ledande aktör inom sin bransch. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9477475