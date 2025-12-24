Servicetekniker/Lastbilsmekaniker till Scania i Lund
Scania CV AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2025-12-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Tomelilla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. 2024 registrerade Scania Sverige 2 554 tunga fordon till en marknadsandel på 48,8 %, den högsta siffran i modern tid.
Om rollen
Gillar du att lösa problem och att ta egna initiativ? Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon? Då är vi rätt arbetsgivare för dig och nu söker vi en ny kollega till vårt team i Lund - Region Syd!
Vi behöver dig som är fingerfärdig och som uppskattar att arbeta praktiskt med både hjärna och händer. Du drivs av att hjälpa våra kunder och se till att kundens verksamhet kan fortsätta vara lönsam.Publiceringsdatum2025-12-24Arbetsuppgifter
Som lastbilsmekaniker eller bussmekaniker arbetar du med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering samt reparationer. Du är driven och hungrig i ditt yrkesutövande och gillar att arbeta med varierade arbetsuppgifter och som ställer krav på hög teknisk kompetens. Du har ett stort eget ansvar att arbeta strukturerat och självständigt.
Hos oss är stämningen familjär och du får stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utveckling. Våra medarbetare är vår största tillgång och därför ger vi de bästa förutsättningarna till vidareutbildning samt utveckling inom Scaniaorganisationen.
Vem är du
• Du är en utbildad mekaniker eller har förvärvat motsvarande kompetens.
• Du har erfarenhet av tunga fordon/mobila maskiner och/eller bussar.
• Du har med fördel erfarenhet/kompetens inom el.
• Du ser förbättringar och utveckling som något positivt.
• Du värdesätter struktur samt ordning och reda i din vardag.
• Du kan arbeta självständigt men värdesätter självklart samarbete med kollegor.
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
• Du har B-körkort, har du C/CE/D-körkort är det meriterande.
Vilka är vi
Vi är ett team med trevliga och duktiga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Tillsammans hjälper vi varann att växa med uppgiften och att utvecklas både i karriär och som person.
Scania erbjuder
Scania Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig! Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta: Robin Svensson, Servicechef, robin.svensson@scania.com
eller 073-217 95 50.
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Servicechef
Robin Svensson robin.svensson@scania.com 073-217 95 50 Jobbnummer
9663689