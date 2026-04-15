Servicetekniker/Lastbilsmekaniker Scania Sverige AB - Kallhäll
2026-04-15
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. Under 2025 registrerade Scania Sverige AB 2 550 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med den historiska marknadsandelen på 50,8 %. Scania Sverige är inte bara marknadsledare totalt i Sverige, utan även störst inom alla transportsegment: fjärrtrafik, distribution, anläggning, renhållning och skogstransporter.
Om rollen
Gillar du att lösa problem och att ta egna initiativ? Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon? Då är vi rätt arbetsgivare för dig och nu söker vi en ny kollega till vårt team i Kallhäll - Region Stockholm/Uppland.
Vi behöver dig som är fingerfärdig och som uppskattar att arbeta praktiskt med både hjärna och händer. Du drivs av att hjälpa våra kunder och se till att kundens verksamhet kan fortsätta vara lönsam.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som lastbilstekniker eller busstekniker arbetar du med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering och reparationer. Du är driven och hungrig i ditt yrkesutövande och gillar att arbeta med varierade arbetsuppgifter som ställer krav på hög teknisk kompetens. Du är en van data-användare då vi använder datorn i vårt dagliga arbete och våra fordon och system är komplexa.
Du har ett stort eget ansvar att arbeta strukturerat och självständigt. Hos oss är stämningen familjär och du får stora möjligheter att påverka din egen utveckling. Våra medarbetare är vår största tillgång och därför ger vi de bästa förutsättningarna till vidareutbildning samt utveckling inom Scaniaorganisationen.
Vem är du
• Du är en Senior tekniker med lång erfarenhet av att ha arbetat med lastbilar och/eller bussar.
• Du har erfarenhet av avancerad felsökning och är van att använda dator i ditt arbete.
• Du ser förbättringar och utveckling som något positivt.
• Du värdesätter struktur samt ordning och reda i din vardag.
• Du arbetar självständigt men värdesätter självklart samarbete med kollegor.
• Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
• Du har B-körkort, har du även C/CE/D-körkort är det meriterande.
Vilka är vi
Vi är ett team med trevliga och duktiga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Tillsammans hjälper vi varann att växa med uppgiften och att utvecklas både i karriär och som person.
Scania erbjuder
Scania Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig.Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Servicechef
Linn Ståhlberg linn.stahlberg@scania.com Jobbnummer
9855292