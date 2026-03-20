Servicetekniker/Kyltekniker Scania Sverige AB - Norrköping
Scania CV AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-03-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Norrköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. Under 2025 registrerade Scania Sverige AB 2 550 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med den historiska marknadsandelen på 50,8 %. Scania Sverige är inte bara marknadsledare totalt i Sverige, utan även störst inom alla transportsegment: fjärrtrafik, distribution, anläggning, renhållning och skogstransporter.
Om rollen
Gillar du att lösa problem och att ta egna initiativ? Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon? Då är vi rätt arbetsgivare för dig och nu söker vi en ny kollega till vårt team i Norrköping - Region Norrköping/Södermanland.
Vi behöver dig som är fingerfärdig och som uppskattar att arbeta praktiskt med både hjärna och händer. Du drivs av att hjälpa våra kunder och se till att kundens verksamhet kan fortsätta vara lönsam.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som servicetekniker / kyltekniker arbetar du med att utföra service och reparationer av klimatanläggningar och kylaggregat på lastbilar, bussar, släp samt påbyggnationer. Med hjälp av våra reparationsmetoder och program gör du felsökning och reparation med speciell inriktning på klimatanläggningar och transportkyla. Du är en viktig resurs då våra kunder kräver professionell service och noggrannhet.
Vem är du
• Du har en fordonsteknisk utbildning inom tunga/mobila fordon eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Du har erfarenhet av mekanik, hydraulik, fordonsel och transportkyla - meriterande med kylcertifikat kategori 1.
• Du har erfarenhet av avancerad felsökning och är van att använda dator i ditt arbete.
• Du ser förbättringar och utveckling som något positivt.
• Du värdesätter struktur samt ordning och reda i din vardag.
• Du arbetar självständigt men värdesätter självklart samarbete med kollegor.
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
• Du har B-körkort, har du även C/CE/D-körkort är det meriterande.
Vilka är vi
Vi kan erbjuda dig en trivsam arbetsmiljö med duktiga kollegor inom reservdelar, verkstad och försäljning. Du får ett team av trevliga, kompetenta kollegor som kan hjälpa dig att växa med uppgifterna och du har goda möjligheter till vidareutbildning samt utveckling inom Scaniaorganisationen.
Scania erbjuder
Scania Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig.Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Servicechef
Patrik Hall patrik.x.hall@scania.com 073-633 68 18 Jobbnummer
9811515