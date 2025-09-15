Servicetekniker (kyltekniker Hvac Kategori 1)
Tre Kronor rekrytering & Bemanning / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tre Kronor rekrytering & Bemanning i Stockholm
, Huddinge
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund inom klimatlösningar, en erfaren Servicetekniker (Kyltekniker HVAC kategori 1)till deras verksamhet i Stockholm. Kunden är ett globalt bolag som arbetar med innovativa lösningar för byggnader, hem och transporter och är en arbetsgivare som satsar på både hållbarhet och medarbetarnas utveckling.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som servicetekniker blir du en viktig del av teamet och kommer bland annat att:
Bygga och upprätthålla goda relationer med kunder, leverantörer och kollegor
Ansvara för driftsättning, service och förebyggande underhåll
Utföra felsökning och reparation av utrustning hos kund
Genomföra uppgraderingar och förbättringar av befintliga system
Delta i teknisk utbildning och utveckling inom företagets system och utrustningProfil
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom kyl- och värmeteknik eller liknande område
F-Gas certifikat kategori 1 samt övriga nödvändiga behörigheter
Ett genuint intresse för teknik och problemlösning
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Möjlighet att resa i tjänsten
Vi erbjuder
Vår kund kan erbjuda en trygg och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt. Förmånerna inkluderar bland annat:
Friskvårdsbidrag
Sjukförsäkring och tjänstepension
Servicebil
Interna utbildningar
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Ett erkännandeprogram (Lead Award) för servicetekniker som bidrar med nya affärsmöjligheterSå ansöker du
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill arbeta i en internationell miljö där hållbarhet och innovation står i fokus? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi behandlar ansökningarna löpande. Skicka ditt ansökan till:info@trekronorrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Skicka ditt cv via mail
E-post: info@trekronorrekrytering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyltekniker Jobbnummer
9508658