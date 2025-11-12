Servicetekniker inriktning säkerhet till Anstalten Tidaholm
2025-11-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhet
Anstalten Tidaholm är mitt i en ombyggnation som beräknas vara klar till 2030.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom säkerhet kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Du kommer att ingå i arbetslaget Säkerhet med kollegor och ansvarig chef. Ni ansvarar gemensamt för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av brandlarm, lås- och passagesystem, telefoni, RAKEL, larm och IP-anslutna kamerasystem med bildlagringsservrar.Kvalifikationer
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter oavsett om du arbetar under tidspress eller ej. Du har en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat bemötande och har lätt för att anpassa dig till olika situationer som uppstår. Du är flexibel och har ett tekniskt intresse i en föränderlig miljö.
Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra och du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
* Teknisk utbildning på lägst gymnasieutbildning. Inriktning el eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* Tekniskt intresse.
Meriterande:
* Erfarenhet och/eller utbildning av brandlarm och brandsensorer.
* Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, tele och bildlagring.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kontakt
Rekryteringsspecialist
Nena Jelicic nena.jelicic@kriminalvarden.se 011-474 15 83 Jobbnummer
9600272