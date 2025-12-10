Servicetekniker, inriktning fastighet till Skänningeanstalten
2025-12-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhet
Anstalten Skänninge är en anstalt i säkerhetsklass 2. Inklusive häktet Skänninge finns här cirka 480 platser. Anstalten har cirka 500 anställda, varav de flesta är kriminalvårdare.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega till vårt team av servicetekniker inom fastighet!
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för både inre och yttre fastighetsskötsel i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden. Tjänsten förutsätter därmed en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer.
Arbetsuppgifterna inom fastighetsdrift sker i form av:
* hantering och administration av felanmälningar från anstaltens olika enheter
* felsökning
* reparation (av exempelvis arbetsfordon, tv-apparater och åkgräsklippare)
* underhåll
* montering av inredning och möbler
* gräsklippning
* snöröjning
* halkbekämpning
* hantering och administration av beställningar
* hantering och administration av fakturorKvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Din arbetsinsats påverkar andra enheter både direkt och indirekt, därför ställs höga krav på god samarbetsförmåga och krav på att du är serviceinriktad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsservice
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du också har:
* Utbildning med fastighetsteknisk inriktning eller annan utbildning kombinerad med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* God datorvana
* Erfarenhet av truckkörning och/eller traktorkörning
* Erfarenhet av reparation av enklare fordon
* Erfarenhet av arbete med svagström.
ÖVRIGT
Denna annons ligger publicerad fram till den 4 januari 2026. Ingen kontakt sker innan publiceringsperioden passerat. Tack för ditt tålamod!
Intervjuer beräknas hållas vecka 3 och 4.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
