Servicetekniker inriktning fastighet till anstalten Skenäs
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/
Om arbetsplatsen
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik, vilket gör att körkort och tillgång till bil krävs för tjänsten. Anstalten kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. Vi har även en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom fastighet ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den inre fastighetsskötseln av våra lokaler. Arbetet sker utifrån verksamhetens behov enligt aktuell gränsdragningslista tillsammans med hyresvärden. Som servicetekniker har du en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer.
Arbetsuppgifterna består av fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I rollen ingår även att hantera och åtgärda ärenden som berör felanmälningar från anstaltens olika enheter. Andra viktiga arbetsuppgifter är deltagande i det systematiska brandskyddsarbetet samt kvalitetssäkring av miljö- och klimatmål inom området för fastighet.
Du arbetar också med utveckling och förbättring av rutiner kring förekommande arbetsuppgifter samt hanterar administrativa uppgifter såsom beställningar och fakturor. Gällande yttre skötsel förekommer gräsklippning, snöröjning och övriga underhållsuppgifter vid behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du arbetat som drifttekniker för fastighet tidigare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. I ditt arbete tar du initiativ och uppnår resultat, du har lätt för att samarbeta med andra människor samt strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift, fastighetsservice eller annan erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana
Det är även meriterande med:
Utbildning med fastighetsteknisk inriktning
Utbildning inom heta arbeten
Utbildning i bakgavellyft
Erfarenhet av arbete inom SBA, systematiskt brandskyddsarbete
Erfarenhet av truck-, traktor- och/eller lätt lastbilskörning med bakgavellyft
Erfarenhet av klientnära verksamhet inom kriminalvården eller annan sluten verksamhet
Erfarenhet av beställning och fakturahantering
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Skenäs 10 (visa karta
)
610 31 VIKBOLANDET
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VO Norrköping, A Skenäs Jobbnummer
9876266