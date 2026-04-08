Servicetekniker inom ventilation till Ömangruppen i Halmstad!
Ömangruppen Svenska AB / VVS-jobb / Halmstad Visa alla vvs-jobb i Halmstad
2026-04-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ömangruppen Svenska AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med framtidens lösningar inom ventilation och energi? På Ömangruppen i Halmstad får du chansen att kliva in i en miljö där laganda, lärande och nya idéer driver arbetet framåt. Här blir du en viktig del av ett kompetent team som tillsammans skapar hållbara och effektiva lösningar för kunderna. Vi söker dig som gillar att ta eget ansvar, är kreativ och brinner för att leverera hög kvalitet i varje uppdrag. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och växa över tid. Ta nästa steg i din yrkesresa, vi ser fram emot din ansökan!
"Mitt namn är John och jag är Regionchef på Ömangruppen Väst. Min tro och övertygelse är att människor avgör! Jag vill fylla på vår grupp i Halmstad med en driven och engagerad medarbetare som både vill göra ett bra jobb och samtidigt ha roligt på arbetsplatsen. För mig är relationen avgörande, relation inom företaget och relationen mot våra kunder. Det är så vi bygger långsiktigt. Hos oss finns alltid möjligheten att växa och utvecklas samtidigt som man alltid kan få hjälp av mig och sina kollegor. Jag hoppas att du är den jag söker!" - John Ragnar Regionchef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss på Ömangruppen arbetar du med servicearbete inom områden som ventilation, styr/regler, kyla och värme/energi utifrån din kompetens och behörighet. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva dina arbeten framåt.
service och underhåll
genomföra felsökningar
utföra mindre servicemontage
injusteringar och styr- och regler
akutservice ute hos kund
bedriva merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God teknisk kunskap och erfarenhet inom ventilationsbranschen
God systemvana
Goda kunskaper i Office.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande med kunskap inom injustering
Du är en engagerad och ödmjuk person som trivs i en roll med många kontaktytor och där service alltid står i fokus. Med din initiativförmåga och förmåga att ta ansvar arbetar du självständigt men alltid med teamet i åtanke. Du samarbetar gärna med både kollegor och kunder, och din lösningsorienterade inställning bidrar till ett smidigt och positivt arbetsklimat. I region Väst är vi ett sammansvetsat team med montörer, energitekniker, OVK-konsulter, serviceledare och projektledare, som är fördelade över våra kontor i Halmstad, Borås och Karlstad. Vi samarbetar också nära med vårt syskonbolag, Axcell Fastighetspartner, som är en självklar del av vårt team.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Halmstad
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta John Ragnar på +46334309074.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-05-09.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522)
Laholmsvägen 84 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Jobbnummer
9843321