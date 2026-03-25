Servicetekniker inom vattenrening till Pannpartner!
Har du några års erfarenhet som servicetekniker och lockas av att utvecklas inom vattenrening? Med vattenrening avses förädling av råvatten för olika industriprocesser. Hos Pannpartner blir du en del av ett stabilt men växande företag som jobbar med teknik och produkter i miljömässig framkant! Låter det som något för dig? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Pannpartner grundades 1992 och är ett väletablerat familjeägt företag med en stark specialistkompetens inom ångpannor, ångsystem och vattenbehandlingsutrustning. De är idag åtta anställda med egen produktion i Falun samt egen servicepersonal och samarbetande serviceföretag runt om i landet. Produktsortimentet består i huvudsak av vattenbehandlingsutrustning, ångpannor, armaturer och reglerutrustning och de har idag kunder som exemeplvis Arla, LKAB, Stockholm Exergi, Billerud Korsnäs och Spendrups. I och med inudstrins omställning till grön energi ser man en ökande efterfrågan på Pannpartners produkter och tjänster och därav behöver de utöka teamet med ytterligare en servicetekniker.
HÄR kan du se några av produkterna du kommer att jobba med!
Du erbjuds
Möjligheten att komma in I ett stabilt familjeföretag som växer
Möjligheten att på sikt ta dig an nya roller som exempelvis produktspecialist eller inom sälj
Möjligheten att utvecklas och bygga upp en efterfrågad kompetensDina arbetsuppgifter
Inledningsvis kommer du gå parallellt med en av de nuvarande serviceteknikerna men på sikt är tanken att du ansvarar för dina egna kunder. Rollen innebär resande främst inom Sverige och du kommer att arbeta service, underhåll och reparation av exempelvis partikelfilter, avhärdningsfilter, doseringsutrustningar, osmosanläggningar (s.k RO-anläggningar) och matarvattentankar med avgasare. Under den första tiden kommer du även jobba med service och reparation av ångpannor men på sikt kommer du att specialisera dig på vattenreningsprodukterna.
Du kommer exempelvis...
Felsöka, reparera, justera och avprova felanmälda produkter.
Kontrollera funktionerna i produkten
Hålla utbildningar med kunderna för att lära dem Pannpartners produkter
Delta vid installation och driftsättning av system hos nya kunder
Svara på frågor och ge rådgivning kring produkterna
Vi söker dig som
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt intresse för tjänsten. Motivera väl i din ansökan varför du valt att söka. Vi ser att det är särskilt viktigt att du har en god relationsskapande förmåga då rollen innebär mycket kontakt med kunder och samarbetspartners. Vi ser även att du har en god förmåga att strukturera upp ditt arbete och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Det är även viktigt att du är flexibel och kan växla mellan olika typer av arbetsuppgifter samt att du är en duktig problemlösare. Utöver det har du...
En teknisk utbildning inom exempelvis inom styr- och reglerteknik, installation, VVS, mekanik eller liknande
Några års arbetslivserfarenhet som servicetekniker,
Har mycket goda kunskaper I svenska och goda kunskaper I engelska
Har möjlighet att resa I tjänsten inklusive övernattningar
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande men inget krav om du har...
Kunskap inom vattenrening
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Hammarby sjöstad
Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryterare Minna Loosaar minna.loosaar@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
